"El chinito de Huelva" revoluciona las redes vendiendo cubiteras de hielo

No solo está entre los más famosos de las redes sociales de Huelva, sino que su éxito ya trasciende a toda España. Y no es para menos. Su carisma y simpatía no deja a nadie indiferente.

Jian Li o como él se define "el chinito de Huelva" (en su cuenta 'elchinito_jianli') cada vez que sube uno de sus vídeos a redes sociales se convierte en viral. El último, este divertido momento que compartía con sus miles de seguidores desde el local que regenta, el Bazar Santa Marta en Huelva. El protagonista: el hielo o, más bien, la escasez del mismo.

Jian Li ha bromeado con la compra masiva de cubiteras estos días y ha pedido que, por favor, no cunda el pánico, porque el hielo "no se va a terminar".

Este singular "onubense de adopción" ha encontrado en las redes sociales la mejor manera de darse a conocer y vender sus productos. Su cuenta en TikTok sobrepasa ya los 145.000 seguidores, con vídeos virales que superan el millón de visitas (1.700.000). El secreto: la naturalidad, la simpatía y el atípico carácter que este 'chinito' onubense de adopción muestra en cada una de sus grabaciones.

Durante el día vende en su bazar y por la noche es influencer. Empezó subiendo vídeos de algunos de los productos que vende en el Bazar Santa Marta de Huelva capital y ha tenido tanto éxito que en poco tiempo sus seguidores se han multiplicado.

Cada producto que llega a su tienda él lo enseña en sus redes: "Esto no lo hay en muchos sitios, por solo 1 euro". Pero no solo los muestra, también los pone a prueba: aspiradoras, secadoras e incluso limpiacristales. Todo tipo de productos. También, publica sorteos y anima a la interacción con vídeos como este.

Hasta su relación con el perro se ha convertido en viral. Y es que cualquiera diría que Jian Li es de China. Escuchando sus expresiones parece 'más de Huelva que un choco'. Y para muestra, un botón. En este vídeo queda patente la 'Huelvanía' que le corre por los cuatro costados.

Por todo esto, Jian Li se ha convertido en más de una ocasión en protagonista del programa 'Zapeando', de La Sexta.

En una de sus intervenciones, Jian Li contaba que nació en Huelva, sus padres tenían un restaurante y con tres años lo llevaron a China para que lo criara su abuela ya que no podían atenderle. Regresó a España con doce años y no aprovechó demasiado el colegio ("atinaba poco"). Comenzó a trabajar como repartidor en el restaurante familiar y dejó la moto por montar el bazar. Su cuenta en Tik Tok es "el chinito Jian Li" y ya tiene dos establecimientos.

El comerciante onubense admite que ha subido las ventas desde que cuelga los vídeos con sus novedades en la tienda. Lo que más vende, ha dicho, son las maquinillas de corte de pelo. Y estos días, cubiteras.