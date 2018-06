Escolares abogan por conductas cívicas

Por un acerado limpio de heces es el lema de la actividad que, a lo largo de todo el presente curso escolar, han desarrollado los 30 alumnos de sexto curso del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido (Cartaya) en el marco de la asignatura Cultura y Práctica Digital, una iniciativa que ha tenido por objeto luchar contra las numerosas cacas de perros que cada día tienen que sortear en la vía pública en sus desplazamientos hasta el colegio.

Se trata de una iniciativa que, según ha relatado el director del centro educativo, además de responsable de dicha asignatura, Jorge Zapata, se enmarca en un proyecto mucho más amplio que lleva por nombre El faro verde, por el que los propios alumnos detectaron y enumeraron a lo largo del pasado curso un total de 21 necesidades ambientales en torno a las cuales podrían trabajar desde el propio colegio.

En este marco, el curso pasado se trabajó en la eliminación de bolsas de plástico como envoltorio para las meriendas que los alumnos llevan al centro, sustituyéndolas por bolsas de tela elaboradas por los propios escolares con camisetas viejas recicladas.

Este año, prosigue Zapata, "decidimos llevar a cabo actuaciones contra las numerosas heces de perros que los alumnos tienen que ir sorteando para llegar al colegio". Para ello los menores han desarrollado cuatro acciones concretas. En primer lugar diseñaron carteles informativos que después colgaron en la valla perimetral del centro. La segunda actuación fue a pie de calle ya que los alumnos realizaron un buzoneo casa por casa, hablando incluso directamente con los vecinos, a los que entregaron folletos previamente elaborados también por ellos con mensajes alusivos a la campaña.

La tercera actuación fue la redacción de una carta, igualmente por parte del alumnado, la cual después remitieron al Ayuntamiento de Cartaya. En la misma informan sobre las actuaciones llevadas a cabo, así como solicitan la ayuda de sus responsables en relación al tema, y realizan incluso propuestas para solucionar el problema, entre ellas sanciones a los propietarios de perros que no recogen las heces o la instalación de áreas específicas para que los perros hagan sus necesidades.

En la misiva, que fue remitida a mediados de mayo y de la que "aún no hemos obtenido respuesta" según Zapata, el alumnado afirma que "con todo el respeto del mundo, muestra su queja por las continuas heces de perro que nos encontramos en las aceras de los alrededores de nuestro cole. Día tras día tenemos que sortearlas para no pisarlas. A lo largo de este curso, hemos tratado de solventar este asunto, con la pega de carteles y la entrega de folletos a los vecinos de los barrios próximos. Adjuntamos algunas fotografías de dichas actuaciones. Sin embargo, estas no parecen suficientes".

La carta concluye: "Solicitamos unas aceras más limpias y que si un ciudadano, dueño de un perro, no recoge las heces de su mascota sea sancionado. Reivindicamos, igualmente, la creación de zonas adaptadas para que los perros puedan hacer sus necesidades e instalar papeleras con bolsas de recogida de heces. Muchas gracias por su atención. Un saludo cordial de los niños y niñas de 6º de educación Primaria".

La cuarta y última actuación ha sido difundir las acciones y mensaje de la campaña a través de los medios de comunicación, lo cual han hecho en Radio Cartaya, y ahora por este medio.

Zapata concluye afirmando que tras la actuación "hemos observado que se ha producido una mejora en cuanto a la limpieza del entorno del colegio ya que muchos propietarios de perros han tomado conciencia", así como "los alumnos se han motivado porque ha sido una iniciativa original, que se sale del contenido de los libros de texto, y que además se ha complementado con el uso de las nuevas tecnologías".