Chefs con mucho que compartir

Chefs consagrados de uno y otro lado del Océano Atlántico han querido estar presentes en este evento, que tiene en esta edición como país invitado a Colombia. Son grandes profesionales del sector que, en el singular escenario de la Casa Colón, hablarán, desde hoy y hasta el 26 de octubre, de alimentación sostenible y de diversidad, pero también, con gran generosidad, compartirán conocimientos, técnicas y experiencias durante los tres días en los que se desarrolla este Congreso. Sin duda, una cita a la que no hay que faltar. Ellos son Binómico.

Diego Schattenhofer

Argentino. Formado con los grandes de Argentina y España y afincado en Canarias desde hace veinte años, ha creado en Tenerife el equipo interdisciplinar Gastrosinapsis, cuyo trabajo se dirige a la búsqueda de soluciones científicas aplicadas a la gastronomía y a la historia de la alimentación de los aborígenes guanches.

Francis Pena

Dominicano. Autodidacta de origen dominico-español, ha desarrollado un estilo propio de cocina, que mantiene la tradición ibérica, interpretándola con sabor dominicano y usando para ello técnicas de vanguardia.

Begoña Lluch

Española. Esta chef está detrás de`Begoístas´, un proyecto de salud y alta gastronomía, que condensa su pasión por la cocina y el bienestar.

Germán Carrizo y Carito Lorenço

Argentinos. Son los responsable de Fierro*, donde revalorizan productos locales a los 12 comensales de su única mesa. En Doña Petrona, dan a conocer platos caseros de España y Argentina.

Juanlu Fernández

Español. LÚ es el restaurante de este jerezano, pero es mucho más. Es donde expresa su amor por la filosofía de la cocina francesa, que le sirve de inspiración para crear una propuesta con la que interpreta su tierra, sus raíces, su cultura, su gastronomía y su propia historia.

Marsia Taha

Boliviana. Ha ejercido gran influencia en la recreación de sabores tradicionales con productos nativos en el restaurante Gustu, internacionalmente reconocido como uno de los mejores del continente.

Leonor Espinosa

Colombiana. Es una de las grandes personalidades de su país. Su cocina no solo celebra y promueve los productos y sabores locales colombianos, sino que también destaca el valor de la biodiversidad de Colombia y los aspectos sociales de la gastronomía. Su propuesta busca reivindicar los ingredientes locales y las tradiciones de su país. Recientemente, fue nombrada Mejor Chef Femenina del Mundo por The World’s 50 Best Restaurants.

Francis Paniego

Español. Formado en los mejores restaurantes del país, siempre ha mantenido una estrecha relación con la cocina tradicional y los productos de su tierra, La Rioja. Presume de haber recibido sus primeras influencias y su ADN como cocinero de la mano de su madre, Marisa Sánchez, referente de la buena cocina riojana. Sus últimos trabajos ponen en valor y actualiza la más honda tradición de la región.

Mario Castrellón

Panameño. Propietario del Grupo Maíto, este valiente chef propone una experiencia culinaria en la que se unen los sabores identitarios de cada región, usando productos no habituales en la cocina urbana panameña. Su contacto con el proyecto NutreHogar le facilitó el acceso a productos nativos desconocidos.

Pablo Bonilla

Costarricense. Este chef propone una vuelta a las raíces indígenas, con platos que replican los elaborados hace siglos por los pueblos originarios del país centroamericano.

Walter Leal

Argentino. Es uno de los fundadores del movimiento “Cocina Andina”. Leal adora profundamente su tierra. Se mueve con sabiduría entre la tradición autentica y los inevitables desafíos que presenta la cocina del futuro, sin perder nunca el foco en su identidad.

Jhosef Arias

Peruano. Originario de San Juan del Lurigancho, siempre orgulloso de sus raíces, descubre su pasión por la gastronomía muy joven. Desarrolló una ética y amor por el trabajo duro de la mano de su madre, cocinera nata con una sazón incomparable. Hoy es el gran difundidor de la cocina peruana en España.

Chef Tita

Dominicana. Es una de las primeras chefs de su país en enfocar su cocina en el rescate del patrimonio gastronómico. Es fundadora de Nueva Cocina Dominicana, un proyecto para investigar los orígenes, historia, influencias y productos autóctonos de República Dominicana.

Sergio Ortiz

Español. Este pastelero onubense, con más de 20 años de experiencia, se ha consolidado como uno de los más destacados renovadores de la pastelería en Andalucía.

Xanty Elías

Español. A este reconocido chef onubense le fascina compartir su pasión por los productos de su tierra, de la que se considera un embajador de altura. Asimismo, es un firme defensor de la idea de que los niños deben tener cultura gastronómica y de ahí su gran implicación en el proyecto `Los niños se comen el futuro´, junto a la Fundación Preonauta, que obtuvo el premio BCWP Basque Culinary Center en el año 2021.

Andoni Luis Aduriz

Español. Este chef vasco lidera desde 1998 el reconocido restaurante Mugaritz**, un proyecto que defiende “como el ecosistema creativo que permite la libertad para crear sin ataduras”.

Joan Roca

Español. Junto a sus hermanos Jordi y Josep `Pitu´, lidera El Celler de Can Roca***, un espacio en el que se vive una experiencia que va más allá del hecho gastronómico. Tras los premios, distinciones y reconocimientos hay una vida de esfuerzo, estudio y mucho trabajo. El compromiso de los hermanos con su entorno más cercano y con el producto, unido a ese especial carisma que tienen a la hora de exponerlo, los convierten en personas admiradas.

Paco Morales

Español. Noor**, de Paco Morales, es un proyecto cultural del que forma parte el propio restaurante y, además, es un espacio de I+D creativo, en el que se procura rescatar el esplendor de la cocina y del servicio al comensal de un Al-Andalus prodigioso, siempre desde una perspectiva fresca, dinámica y contemporánea. Cada temporada desvela la evolución, siglo a siglo, del arte culinario andalusí que subyace en la gran cocina andaluza.

Cuchita Lluch

Española. Gastrónoma empedernida, respira amor por la cocina desde muy pequeña, en la casa familiar donde creció junto a su hermana Begoña. Con ella ha creado`Begoístas.com´, para mejorar la salud cuidando lo que se come.

Israel Aretxiga

Mexicano. Socio, chef corporativo y director operativo del Grupo Zeru, cuyo primer restaurante es Zeru San Ángel, un proyecto de cocina vasca tradicional, que abrió sus puertas hace 15 años y que se ha consolidado como un establecimiento embajador de la gastronomía española tradicional.

Fernando Rivarola

Argentino. Nacido y criado en San Cayetano, su infancia estuvo muy vinculada con los productos locales, tanto del mar como de la tierra, y de temporada. Eso ha hecho que su proyecto gastronómico tenga ese importante compromiso con la filosofía de cocinar con lo que se tiene cerca y adquirido a los pequeños productores. Si a esta base se añade una concienciación ambiental, encontramos en este cocinero un ejemplo de gastronomía sostenible.

Sergio Díaz

Guatemalteco. Desde muy pequeño, Sergio Díaz muestra interés por la cocina, gracias a las enseñanzas de su madre. Esta misma atracción evolucionó a pasión, al involucrarse en el restaurante familiar de Quetzaltenango, Guatemala. Actualmente, cuenta con una trayectoria de más de 18 años incursionando en la gastronomía, la cual considera como su forma de expresión y su reto constante. Las raíces y el talento del chef lo hicieron destacar en diversos países y restaurantes de renombre y es por ello que decide crear Sublime, un espacio donde relata historias inspiradas en el tiempo, reinterpretando de forma creativa los sabores e ingredientes guatemaltecos para despertar y contagiar orgullo por el mundo.

Janaina Rueda

Brasileña. Desde 2021 es la presidenta del Instituto Brasil a Gosto, que trabaja promoviendo proyectos que valoran los ingredientes nacionales y garantizan su accesibilidad al consumidor final, a la vez que refuerzan la identidad cultural.

Gabriela Lafuente

Argentina. Nacida en Buenos Aires, esta sommelier regenta junto a Fernando Rivarola el restaurante El Baqueano, reconocido en 2020 dentro de los 50 Best Restaurant de Latinoamérica, donde se cocina productos autóctonos que recolectan de todos los confines de Argentina. Su vinoteca está basada en los vinos que marcan la historia vitivinícola del país y ella es un eslabón clave entre las bodegas y el público.

Alejandra Sanjuán

Guatemala. Jefa de cocina de `Begoístas´ busca una cocina sostenible y consciente donde también importe el origen de los alimentos y sus efectos a todos los niveles: salud, ambiental y social.

Alejandro Chamorro y Pía Salazar

Ecuatorianos. Desde Nuema, estos dos chefs conciben la cocina como un motor de identidad culinaria ecuatoriana. La consistencia de este proyecto les mereció entrar en los Latin America’s 50 Best Restaurants, logrando ser el primer restaurante de su país en acceder a este reconocimiento.

Narda Lepes

Argentina. Nacida en Buenos Aires, es cocinera, comunicadora, consultora, empresaria gastronómica y autora de tres libros. En el año 2020, fue reconocida por el prestigioso ranking “The World’s 50 Best” como la Mejor Chef Mujer de América Latina.