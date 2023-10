“La riqueza gastronómica de Iberoamérica es inmensa”

-Con la creciente popularidad de Binómico, ¿qué nuevas expectativas y metas se han propuesto para esta tercera edición?

–Nos hemos propuesto consolidar a Binómico como el referente y nexo de unión de la gastronomía iberoamericana y resaltar la posición de Huelva como destino gastronómico y el punto de encuentro de esta fusión culinaria. El objetivo es demostrar que Iberoamérica tiene una riqueza gastronómica sin parangón y que Huelva es el escenario perfecto para celebrarla.

–Dado el lema de esta edición, ‘Metamorfosis’, ¿cómo interpreta esta transformación en el contexto de la gastronomía iberoamericana y qué espera reflejar con él en Binómico?

–El lema ‘Metamorfosis’ simboliza la evolución constante de la gastronomía iberoamericana, mostrando cómo nuestras raíces y tradiciones pueden adaptarse y florecer en nuevos contextos. También es una reivindicación de la importancia de la gastronomía en la transformación de los entornos y en la influencia de la misma en la transmisión de nuestra cultura.

–Colombia, como país protagonista este año, ¿qué sorpresas nos reserva en cuanto a innovaciones y tradiciones culinarias?

–Colombia nos va a mostrar la riqueza de sus raíces y la evolución de su cocina a través de la innovación. Desde técnicas ancestrales hasta las propuestas más vanguardistas de chefs, como Leonor Espinosa o Álvaro Clavijo. Será un viaje sensorial a través de la riqueza colombiana que se manifestará en todo el programa.

–En cuanto al soporte institucional, ¿qué significa para Huelva y cómo refuerza la imagen de Binómico?

–El respaldo institucional afianza el compromiso con Huelva y su proyección como capital gastronómica. Este apoyo no solo da solidez a Binómico, sino que también destaca a Huelva como una ciudad capaz de liderar y acoger una propuesta culinaria de 22 países, subrayando su relevancia a nivel internacional y su posicionamiento, tanto como destino turístico gastronómico como para ser sede de grandes eventos internacionales.

–Mientras que otros congresos tienen un enfoque más exclusivo, ¿por qué Binómico ha optado por incorporar un festival abierto al público?

–Creemos firmemente que la gastronomía es un lenguaje universal. Por ello, Binómico busca trascender más allá del ámbito profesional, permitiendo que la ciudadanía sea partícipe de esta celebración culinaria y descubra, deguste y aprenda sobre la rica diversidad iberoamericana. Queremos que edición a edición los onubenses y visitantes sientan Binómico como algo propio.

–El diálogo intercultural es esencial en Binómico. ¿De qué manera se promueve el intercambio y el enriquecimiento mutuo entre los distintos países participantes?

–Binómico se ha erigido como un puente entre culturas. Se fomenta el debate, la colaboración, la degustación y la reivindicación de las distintas tradiciones culinarias, haciendo de este evento un foro único donde la gastronomía, turismo y agroalimentación iberoamericana se encuentran y se exaltan.

–Con la creciente influencia de Binómico en Huelva, ¿qué repercusiones ha tenido el congreso a nivel local y cuáles son las aspiraciones para este año?

–El evento ha posicionado a Huelva en el mapa gastronómico mundial. La intención es seguir fortaleciendo ese impacto, integrando aún más la cultura y tradiciones locales en Binómico y mostrando al mundo todo lo que Huelva puede ofrecer.

–Para aquellos que aún no se han sumergido en la experiencia Binómico, ¿qué palabras de aliento les compartiría para unirse a esta edición?

–Invito a todos a sumergirse en esta fiesta culinaria, a descubrir y redescubrir los sabores de Iberoamérica y a sentir el calor y hospitalidad de Huelva. Binómico es más que un evento, es una experiencia sensorial inolvidable.

–Como director de Binómico, ¿cuál es su mayor ilusión para esta próxima edición?–Lo que más me emociona es la idea de unir culturas y tradiciones bajo un mismo techo y ver cómo Huelva se convierte en el corazón palpitante de Iberoamérica. Me ilusiona la posibilidad de que las personas descubran nuevas facetas de la gastronomía, creen lazos y compartan experiencias únicas. Cada año, Binómico crece y evoluciona, y poder ser parte de ese viaje y ver el impacto positivo que tiene en Huelva y más allá, es, sin duda, lo que más me llena de orgullo y entusiasmo.