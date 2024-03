Peligra la salida de las hermandades: La lluvia será protagonista el Miércoles, Jueves y Viernes Santo en Huelva

La inestabilidad meteorológica es, sin duda, la gran protagonista de la Semana Santa de Huelva 2024. Las hermandades que tienen previstas sus salidas desde este Martes Santo hasta el próximo Viernes, lo van a tener complicado para procesionar, ya que la Agencia Estatal de Meteorología prevé lluvias a lo largo de toda la semana. En cuanto a este martes, en la capital, las hermandades seguirán con la mirada puesta en el cielo durante todo el día, esperando que a las horas centrales del día, desde las 15:15 (primera salida de la hermandad de La Salud), el cielo se abra para poder hacer su estación de penitencia a lo grande.

Daniel Zamora, el responsable del portal onubense Meteohuelva, el Martes Santo apunta a ser "un día complicado" porque la toma de decisiones será compleja en una jornada en la que no se espera mucha lluvia. "Para hoy Martes Santo he realizado un cambio en los tramos horarios para que se entienda mejor la previsión. De 15:00 a 19:00 hay posibilidad de chubascos de distribución muy irregular, es decir, es imposible saber dónde y cuándo puede caer uno". Asegura que "existe una pequeña posibilidad de que algún chubasco venga con granizo". Igualmente, indica que a partir de las 19:00 aproximadamente bajará de manera importante la probabilidad de lluvia, aunque la posibilidad de que caiga algún chubasco aislado no desaparece en ningún momento. Ojo a las fuertes rachas de viento y a las bajas temperaturas. Se espera un día invernal.

Por su parte, el portal Eltiempo.es, predice que el Martes Santo estará pasado por agua desde las 2:00 de la mañana hasta las 4:00 y desde las 14:00 hasta las 18:00, lo que afectaría a la salida de a Hermandad de la Salud (con una previsión de salida a las 15:15 en la capital) y a las de la Sagrada Lanzada (17:35) y Estudiantes (17:30). La última en hacer su estación de penitencia el Martes Santo es Pasión, con salida a las 19:15, que según las previsiones se libraría de la lluvia. Habrá que esperar a que vayan transcurriendo las horas para conocer con más precisión si el agua volverá a ser protagonista de la nueva jornada cofrade.

Lluvia y más lluvia a partir de mañana

Según Meteohuelva, el Miércoles Santo será un día de abundante nubosidad y viento fuerte. Las lluvias serán débiles en el litoral y habrá bastantes tramos del día sin nada de lluvia. Sin embargo, a últimas horas del día sí se espera un aumento considerable de la probabilidad de lluvia.

Para el Jueves Santo, prosigue Zamora, "seguiremos bajo los efectos de la potente borrasca atlántica. Continuará el fuerte viento y las lluvias serán más probables e intensas por la tarde-noche. Abundantes lluvias con algunas treguas entre un frente y otro".

Misma situación para la Madrugá y el Viernes Santo. "Sucesivos frentes nos traerán abundantes lluvias. Para la tarde del Viernes Santo se vislumbra un cese de las precipitaciones pero es pronto para perfilar tramos horarios".

Amanece Lunes Santo en Huelva.Os dejo la previsión de hoy:1) Seguirá la lluvia durante la mañana del Lunes Santo. La probabilidad será muy alta hasta las 15/16 h. A partir de esa hora sería muy difícil que lloviera. Se espera la llegada de una nueva tanda de lluvias a partir… pic.twitter.com/RMFyUYBVKF — MeteoHuelva.es (@Meteohuelva) March 25, 2024

La previsión de Eltiempo.es