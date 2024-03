¿Cuándo y dónde lloverá este Martes Santo en Huelva? horas y sitios con más probabilidad de lluvia

Los cofrades vivirán hoy de nuevo una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica y estarán todo el día pendientes del cielo, dado a que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), serán muy nubosos, con precipitaciones que pueden ir ocasionalmente acompañadas de algunas tormentas y granizo pequeño, abriéndose claros al final del día. Las temperaturas irán en descenso generalizado y los vientos serán moderados a fuertes de componente oeste, con rachas ocasionalmente muy fuertes.

La Aemet mantendrá activo el aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 15:00 hasta las 23:00 de la noche, lo que podría afectar a las salidas procesionales de los pueblos del litoral. En la capital, las hermandades seguirán con la mirada puesta en el cielo durante todo el día, esperando que a las horas centrales del día, desde las 15:15 (primera salida de la hermandad de La Salud), el cielo se abra para poder procesionar a lo grande.

Daniel Zamora, el responsable del portal onubense Meteohuelva, el Martes Santo apunta a ser "un día complicado" porque la toma de decisiones será compleja en una jornada en la que no se espera mucha lluvia. "Para hoy Martes Santo he realizado un cambio en los tramos horarios para que se entienda mejor la previsión. De 15:00 a 19:00 hay posibilidad de chubascos de distribución muy irregular, es decir, es imposible saber dónde y cuándo puede caer uno". Asegura que "existe una pequeña posibilidad de que algún chubasco venga con granizo". Igualmente, indica que a partir de las 19:00 aproximadamente bajará de manera importante la probabilidad de lluvia, aunque la posibilidad de que caiga algún chubasco aislado no desaparece en ningún momento. Ojo a las fuertes rachas de viento y a las bajas temperaturas. Se espera un día invernal.

Pueblos con más probabilidad de lluvia este martes

Hasta las 12:00 del mediodía, con una probabilidad de entre el 70 y el 100%, los pueblos donde hay más probabilidad de lluvias son Encinasola, Aroche, Paymogo y El Granado. Con una probabilidad algo menor, de entre el 30 y elo 60%, la Aemet prevé que caigan precipitaciones en Ayamo9nte, Cartaya, Huelva capital, Valverde, Alosno, Riotinto y El Cerro de Andévalo.

A partir de las 12:00 y hasta las 18:00, el riesgo de lluvias aumenta de manera generalizada en toda la provincia, con una probabilidad de entre el 75 y el 100%. A partir de las 18:00, el riesgo será casi inextintente, excepto en la mitad norte de la provincia, donde casi con total seguridad lloverá en zonas como Aroche y Encinasola.