Previa: Pozoblanco-Recreativo | Ganar, ganar y volver a ganar

Dejó marcada en la memoria colectiva Don Luis Aragonés la mejor definición dada al fútbol: Ganar, ganar y volver a ganar. El resto forma parte del atrezzo que construye un resultado. La verdad del fútbol: ganar. El Recre tiene al alcance de su mano el objetivo vital del ascenso. El camino lo marca el Sabio de Hortaleza, ese mismo que dio sus primitivos pasos en este deporte vistiendo la elástica del Decano. Ganar, ganar y volver a ganar. Dos victorias y celebración . Después del tropiezo en Puente Genil y la remontada con Los Barrios llega el Pozoblanco. Ya lo saben los recreativistas: ganar, ganar y volver a ganar. Primero hoy, y luego ya se verá. El resto no es importante.

De nada sirve la derrota del Utrera si los albiazules no sacan los tres puntos del Municipal de Pozoblanco. Primero lo que dependa del Recre y después lo que tenga que ser. Ambos partidos se juegan a la misma hora por lo que hasta que los árbitros no piten el final del partido no estaría nada escrito. Trabajo, compromiso y concentración. Un ejercicio mental que los de Gallego deben llevar a la perfección para tener la mente en Pozoblanco, no en Puente Genil. El trabajo y la victoria depende única y exclusivamente de ellos mismos, de demostrar en el césped la personalidad que tiene este Recreativo. El resto viene solo.

El ascenso del Decano pasa por jugar en Pozoblanco. La victoria es la consecuencia del juego, los albiazules han de centrarse en lo que depende de ellos mismos que es ganar este fin de semana. 69 puntos de 81 posibles, dos derrotas y tres empates, el resto alegrías para el equipo onubense. Esta jornada es importante pero supone una de las más complicadas. El conjunto cordobés visitó el Nuevo Colombino en Noviembre haciéndole pasar al Recre uno de sus peores momentos. Hasta el minuto 85 no se certificó el 3-2 que daba el triunfo al Decano. El equipo de Cobos solo ha perdido en casa contra el Córdoba B, en el resto de ocasiones siempre ha puntuado aunque sea con un punto. El club pozoalbense está atravesando una racha de derrotas y empates que lo encasillan en la posición número 11 de la tabla clasificatoria.

El Recreativo llega de recuperar la confianza tras la victoria en casa frente a Los Barrios. El goleador y uno de los jugadores destacables de la jornada fue Juan Delgado. El sevillano saltó al campo con hambre de gol y tras varias ocasiones materializó el tanto en el minuto 20. El segundo llegó en propia puerta del portero barreño. Si la primera parte del Recre fue espectacular, de la segunda poco hay de donde rascar. A pesar de que el equipo se fue desinflando poco a poco, mantuvo la portería a cero y asegurarse la victoria.

En esta ocasión, el equipo de Alberto Gallego llega con dos bajas. La sanción de Peter por tarjeta roja también incluye este encuentro y la ausencia de Pablo Gallardo se ha alargado más de lo esperado. El capitán albiazul sigue en su proceso de recuperación tras lesionarse jornadas atrás. El resto de jugadores están disponibles para el encuentro. Para este partido, hay un noventa por ciento de posibilidades de que Gallego regrese a su sistema habitual con cinco jugadores atrás. Las titularidades de Manu Galán, Ismael Barragán, Anaba, Pedro Pata y Juanjo Mateo son indiscutibles. El centro del campo es la zona más conflictiva pero con dos futbolistas fijos que son Adri Arjona y Víctor Barroso. En el ataque estará Juan Delgado, que atraviesa su mejor momento y está "a tope", aseguró Alberto Gallego. Al sevillano lo acompañará Chendo o Rubén Jurado.

El último aliento lo da el recreativismo. Los incondicionales albiazules han demostrado durante toda la temporada lo que significa ser parte de la leyenda del fútbol nacional. En esta ocasión, no se queda atrás. Desplazamiento masivo con autobuses pondrán rumbo a Pozoblanco desde primera hora de la mañana, más de tres horas de camino pero con el objetivo de contagiar de energía albiazul a cada jugador que baje del autobús. Una energía que ya piensa en ascenso y que ya casi se puede rozar.