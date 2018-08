La protección que nunca falta

La temporada albiazul ya ha comenzado. No lo hace con el primer partido, sino con la debida visita a su Patrona en busca de protección. El año deportivo en el Decano no comienza en el Nuevo Colombino, lo hace cada curso en el Santuario de la Cinta. Fue un día de tradición y costumbre en el Recreativo de Huelva. El club onubense celebró ayer su habitual ofrenda a la Virgen de la Cinta en su Santuario. Acompañados por el cuerpo técnico y el consejo de administración, estuvo presente toda la plantilla a falta de Jonathan Vila, que ya no forma parte de la misma, y Carlos Hita, que no acudió debido a negociaciones con la Federación Andaluza en Sevilla. Además, participaron las nuevas caras del equipo, como Mario Hernández, Tropi, Israel Puerto, Lolo Plá o Álex Lázaro; que no faltaron a este especial homenaje.

Lejos de los entrenamientos y de la preparación habitual de cara al estreno del próximo domingo ante el Don Benito, los jugadores se dieron cita en el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta con la intención de celebrar una ceremonia religiosa en la que no sólo se respiraron ilusión y ganas de comenzar, sino también unión. De esta forma, la plantilla permaneció unos minutos en el patio principal de la ermita, para entrar posteriormente en ella y dar paso a una pequeña misa. En esta ocasión, y debido al traslado de la Virgen de la Cinta del pasado fin de semana, la celebración se hizo en la capilla y ante el mural de la misma imagen.

Toda la plantilla participa en la ofrenda salvo Jonathan Vila y el consejero Carlos Hita

El acto dio comienzo de la mano del nuevo párroco, José Antonio Omist, que se presentó como el "fichaje más reciente del Recreativo", al no haber participado antes en este evento a pesar de su relación con el equipo, ya que uno de sus familiares, también Omist, fue antiguo guardameta del Decano; y debido al fallecimiento del antiguo párroco, Antonio Bueno. Así, el grupo realizó varias oraciones junto al sacerdote, quien deseó a los recreativistas una temporada impecable y sin complicaciones, al menos en el terreno deportivo y al margen de los problemas institucionales. Victorias y derrotas a parte, José Antonio Omist tuvo palabras de apoyo y pidió lo mejor para los onubenses, a los que recordó que "es una suerte que estemos aquí un año más" y que sería una buena señal volver el próximo año con buenos resultados.

Tras este acto íntimo, el Recreativo hizo entrega de un ramo de flores a la Patrona de la ciudad, que portaron Diego Jiménez y Marc Martínez en su primer acto como capitanes del club; junto al presidente, Manuel Zambrano, y el técnico del mismo, José María Salmerón.

Este es un gesto que se repite año tras año en el cuadro albiazul en señal de esperanza e ilusión por la nueva temporada a la que se enfrentará el club, que ya cuenta los días para volver al terreno de juego.