El Ayuntamiento de Huelva estudiará las alegaciones ciudadanas a la Ordenanza de Veladores

El Ayuntamiento de Huelva estudiará las alegaciones ciudadanas a la nueva Ordenanza de Veladores e incorporará aquellas que considere oportuna. Desde el Consistorio indicaron que el borrador del texto de la ordenanza se encuentra en fase de exposición pública y forma parte del procedimiento, a lo que añadieron que el objetivo de esta nueva norma es "dar seguridad jurídica a la actividad comercial y a la convivencia vecinal, que esté regulada y se marquen unos límites, se busca el consenso y el equilibrio para la actividad empresarial y la convivencia vecinal".

La Plataforma Vecinal Huelva contra el ruido, conformada por las asociaciones de vecinos de La Merced, Pescadería y Plaza de las Monjas registró este miércoles en el Ayuntamiento de la capital onubense sus alegaciones a la nueva Ordenanza de Veladores, y este jueves las entregarán en mano en Urbanismo. También se les han entregado al Grupo Municipal de Vox y Grupo Mixto y este jueves se las darán al socialista para que se aborden en el Pleno municipal. No están de acuerdo con aspectos como horarios, ubicaciones, superficie de las terrazas y música.

El colectivo ciudadano lamenta que no se haya contado con una representación de vecinos para la elaboración de la nueva ordenanza. La presidenta de la Asociación de Vecinos de Pescadería, Luisa Domínguez, señaló que se ha hecho "a imagen y semejanza de Bareca, empeora a la anterior respecto a las expectativas de los vecinos". Indicó que "preocupa los horarios, se dejan al libre albedrío", a lo que añadió que "infracciones graves se han convertido en leves" y el hecho de que no se haya consultado con las comunidades de vecinos.

Domínguez, que considera "desorbitante la ampliación del horario", reivindica que se tengan en cuenta "los derechos de los vecinos al descanso" así como que no se invadan los espacios públicos y se controle todo lo que tengan que ver con la música y las actuaciones en directo.

Según la vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Plaza de las Monjas, Remedios Ramírez, "hay un total desequilibrio" del derecho de los vecinos al descanso y disfrute de las plazas y espacios públicos con respecto al derecho de los empresarios de la hostelería a desarrollar su actividad. Incidió en que si se compara la actual ordenanza con la nueva "hay más desventajas para los vecinos en beneficio del sector". Explicó que ya en el borrador se recoge que el interés del Ayuntamiento de Huelva con esta ordenanza es buscar un marco normativo con mayores posibilidades de desarrollo de la actividad hostelera.

Manifestó que la actual ordenanza prohíbe la colocación de equipos de reproducción musical y actuaciones en directo en las terrazas de los establecimientos "y la nueva admite la posibilidad", al igual que permite que "las discotecas y salas de fiesta tengan terrazas en sus fachadas", y que "los pub puedan tener terrazas y veladores hasta las dos de la mañana". En cuanto a las ubicaciones, señaló que se contemplan "con carácter preferente, las terraza en zonas no residenciales, pero también en zonas residenciales, nuevas terrazas y veladores en zonas ya colapsadas".

La representante vecinal no está de acuerdo tampoco con la ampliación de los horarios, la nueva normativa recoge que en horario de verano, de junio a septiembre, las terrazas y veladores podrán estar abiertos hasta las dos de la mañana, lo mismo que los viernes, sábados y vísperas de festivos a lo largo del año, a lo que se suma "media hora de recogida, y qué pasa con los vecinos que quieren descansar". Recalcó que no se oponen al desarrollo del sector de la hostelería, piden que se respete el derecho de los ciudadanos al descanso y al disfrute de sus plazas.

Ramírez propone como alternativa un espacio amplio y atractivo en una zona no residencial con transporte gratuito para la juventud. Apuntó que hay preocupación en los vecinos que viven en zonas saturadas. Denunció que se van a seguir autorizando veladores "en zonas que deberían ser declaradas zonas acústicas especiales. El ciudadano está agotado de sentirse tan indefenso y desprotegido, queremos tener una vida digna, que no se mire sólo por el sector de la hostelería".

Recordó que del 16 al 30 de abril se realizó desde el Ayuntamiento una consulta pública para recabar las opiniones vecinales "y el 2 de mayo, a las 12:00, ya se había publicado el borrador, es un engaño a la ciudadanía, el borrador estaba elaborado, nos sentimos engañados. La consulta a la ciudadanía es un paso previo a la elaboración de la norma, y la sorpresa fue que la norma ya estaba elaborada, es un puro requisito de forma, está hecho sin el consenso de las asociaciones de vecinos, se han ignorado por completo los intereses de los vecinos".

La presidenta de la Asociación de Vecinos de La Merced, Dorleta Vaquero, lo considera una "tomadura de pelo, en un día no se han podido repasar las aportaciones que se han realizado y analizarlas ni tan siquiera por encima". No están de acuerdo con la manera en la que se ha realizado la ordenanza, "no se ha tenido en cuenta al movimiento vecinal, tenían que haberla hecho consensuada, no sólo con las peticiones de Bareca. A todas luces beneficia a los empresarios de la hostelería".

Vaquero comentó que "a los bares de copa con música se les va a permitir veladores en la calle, que ahora está prohibido". Lamentó que la zona de la Merced "ha han sacado del espacio acústicamente saturado". Insistió en que "no tenemos nada en contra de la hostelería", sólo quieren que "se cumpla la normativa, es prioritario el derecho de los vecinos". En este sentido, pidió que la superficie de la terraza sea equiparable a la del establecimiento, y criticó que las plazas públicas, "espacios dedicados al juego de niños y al esparcimiento de los vecinos, se destinen a mesas y sillas".

El presidente de la Asociación Provincial de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca), Rafael Acevedo, no entiende la postura de los representantes vecinales ante el borrador de la nueva ordenanza, "hemos velado por los intereses de los vecinos, hemos recortado horarios y hemos puesto horarios de dos tipos, de verano e invierno". Aseguró que esta nueva ordenanza "la hemos hecho con el Ayuntamiento para velar por ellos, somos un motor muy importante, movemos muchos puestos de trabajo, no queremos molestar a nadie, estamos preparados y capacitados, queremos que nuestros vecinos pasen también por nuestro bares".

En cuanto a los bares con música explicó que "hasta que no recojan sus veladores no pueden tener música, se ha hecho para molestar lo menos posible", a lo que añadió que "es normal que el Ayuntamiento cuente con el sector hostelero" para realizar esta norma.