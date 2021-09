Un empate, ningún drama

El inicio de la competición había demostrado al Recreativo que tenía que sufrir para ganar, pero la tercera jornada arrojó el primer empate de los albiazules en el presente curso. Lejos de llevarse las manos a la cabeza, el plantel albiazul, con su técnico como adalid, valoró positivamente el punto cosechado en tierras cordobesas, un punto que, según Pedro Pata, “debemos hacer bueno esta semana ganándole al Rota”.

El puntaumbrieño reforzó el trabajo del equipo refiriendo que “estamos haciendo las cosas bien, estamos trabajando y estamos unidos”, pero también mandó un mensaje a navegantes: “No vamos a ganar todos los partidos. Iremos siempre a ganar, pero nos tocará empatar y perder también”.

En esa misma línea, como si fuera un eslogan del vestuario, se posiciona el veterano central Pablo Gallardo. El sevillano considera que “el punto es bueno”, al tiempo que vaticina que “el de Lucena es uno de los campos en los que la gente se va a dejar puntos. No considero que nosotros hayamos perdido dos puntos aquí, considero que hemos sumado uno”.

También calcó el discurso de Pedro Pata para decir que “no vamos a ganar todos los partidos de Liga”, pero con un matiz, ya que canterano del Sevilla considera trascendental “sumar los tres puntos en casa ante el Rota porque ahí es donde nos tenemos que hacer invencibles”.

Las reacciones de los protagonistas albiazules no hace más que demostrar que el vestuario albiazul tiene los pies en el suelo, por mucho que sueñe con alcanzar las cotas más altas. En un ejercicio continuo de humildad, los jugadores recreativistas ya miran con ambición, pero con respeto, al duelo del próximo domingo ante el Rota, a pesar de que el combinado de Paco Peña aún no ha puntuado –solo ha jugado dos partidos– y a que aún no ha debutado lejos de su estadio.

El Recreativo no ha aludido en ningún momento su responsabilidad y la necesidad de regresar cuanto antes a categorías más acordes a su historia y a su masa social, pero buscará su objetivo sin rasgarse las vestiduras y utilizando el trabajo y la constancia como sus principales armas.