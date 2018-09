La ambición de Caye

Titular indiscutible y referencia ofensiva del mejor arranque albiazul del último lustro, a Caye Quintana la vuelta a casa le ha sentado de maravilla. Con José María Salmerón ha encajado de primeras y la afición se ha reencontrado con el isleño cuatro años después de su salida. El delantero vive un momento de dulce en el Recre que quiere prolongar en la temporada. Es de los que no se esconden ni en el campo ni fuera de él, donde habla abiertamente de estar "arriba" como gran reto durante la temporada. No ha vuelto al Decano para pelear por cotas menores, sino para volver a disfrutar con el lugar que merece la entidad.

A nivel particular está satisfecho porque "uno trabaja para que las cosas salgan bien y para contar lo máximo para el míster. Estamos bastante bien con siete de nueve puntos y vamos a Murcia con el objetivo claro de sacar los tres puntos para no salir de arriba que es donde queremos estar todo el año". Es exigente consigo mismo, tanto que asume que "se puede mejorar porque llevo un gol y estaría más contento con cinco, pero estoy muy satisfecho con el trabajo y cómo están saliendo las cosas".

Lleva ya unos cuantos años en una categoría que conoce a la perfección. Su experiencia le hace ser consciente de la dificultad que entraña su faceta en una competición que no concede un respiro. Caye Quintana advierte que "hay muy poca diferencia entre todos los equipos. Eso se nota en lo cortos que son los resultados, con victorias por la mínima y muchos empates a cero. Va a ser la tónica durante todo el año. Por eso es importante ser sólidos y aprovechar las oportunidades que tengamos". En Segunda B "los partidos son muy cerrados, con pocas oportunidades". Por ello defiende la fórmula que ha dado resultado en estas primeras jornadas. En el Recre "sabemos en la categoría en la que estamos y cómo tenemos que jugar. Al Colombino van a venir todos a encerrarse. Hay que aprender a atacar a esos equipos replegados en partidos que se atascan" y cuando los encuentros se vuelven espesos "nosotros nos sentimos también cómodos".

En el último compromiso contra el Cartagena le tocó jugar en banda muchos minutos por la lesión en la primera mitad de Iago Díaz. No le preocupa porque "voy a trabajar el máximo como siempre". No obstante, asume que "los delanteros cuanto más cerca del área estamos pues más posibilidades tenemos de hacer gol, pero he jugado mucho en banda y las veces que haga falta jugaré".

Una de las facetas donde quizá menos brilló el Recre ante el Cartagena fue en los metros. Es una cuestión en la que trabaja el Decano "para mejorar el último pase y ahí también nos condiciona mucho el estado del campo, que te obliga a dar dos toques para controlar un balón y poder filtrar un pase en condiciones".

El Recre no tiene miedo a nada. Sabe que su próxima salida a Murcia puede ser muy dura por el escenario y el potencial del rival. Para Caye Quintana es "un partido bonito, de esos que gustan jugar con un rival importante, un gran estadio como el nuestro y mucha gente en la grada. Para estar arriba hay que pelear de tú a tú a estos rivales igual que hicimos contra el Cartagena". Los albiazules van a Murcia "a ganar como a cualquier otro sitio". Hacerlo es capital para el objetivo que tiene en la cabeza el isleño. Todo lo que sea sumar "es muy importante para no salir de arriba, que es donde queremos estar todo el año". De la fórmula para hacerlo defiende que el Recre sea ante todo "sólido para rentabilizar los goles. Si encajas pocos tienes más opciones de ganar los partidos".