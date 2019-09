El Recreativo quiere imponer sus galones en su visita al Villarrobledo

El Recreativo de Huelva visita hoy (20:00, estadio Nuestra Señora de la Caridad) al Villarrobledo en un partido de la 3ª jornada liguera en el grupo IV de Segunda B. El conjunto de Alberto Monteagudo espera imponer su teórica superioridad en Albacete y sumar su primera victoria como visitante.

Tras perder en San Fernando (2-1) y vencer al Talavera (3-1) con remontada incluida, el conjunto albiazul busca un triunfo con el que afianzarse en la zona alta y así empezar a mostrar sus credenciales esta temporada y a posicionarse en la zona noble de la tabla.

El técnico albiazul ya sabe con la plantilla con que cuenta esta temporada tras cerrarse el lunes el mercado de fichajes con la incorporación de Isi Ros y la baja de Carlos Fernández, pero una vez más las lesiones hacen que no disponga de todos sus efectivos, ya que Rubén Cruz, Víctor Barroso y José Manuel Irizo se han quedado fuera una semana más de la convocatoria, en la que entra Fernando Vargas, del filial.

Estas primeras semanas atípicas hacen que Monteagudo todavía no pueda disponer de su once de gala, aunque parece claro que volverá a apostar por el sistema 4-2-3-1 que será el habitual durante prácticamente toda la temporada. Nauzet mantendrá su puesto bajo los palos; en los laterales repetirán Óscar Ramírez y Nano y como centrales Borja y Morcillo, aunque cabe la opción de que entre Diego Jiménez por uno de ellos, ya que tras ganar al Talavera Monteagudo dio un toque de atención al equipo, y en especial a la defensa, asegurando que no se pueden encajar goles todas las jornadas.

Es clave no encajar goles. El Decano sólo dejó su puerta a cero en Aroche y ante el Xerez, ambos en pretemporada

Pese a ser un equipo eminentemente ofensivo, el entrenador albiazul ha dejado claro que para luchar por un puesto en las eliminatorias de ascenso hay que estar sólidos atrás y ser uno de los tres equipos menos goleados del grupo. De momento está siendo una de las asignaturas pendientes del equipo, ya que sólo dejó su puerta a cero en Riotinto (0-4) y en su visita al Xerez (0-3) en la pretemporada, encajando goles en Aroche, Cartaya, en Lepe ante el San Roque, en Portugal ante el Badajoz y en Punta Umbría ante el Betis Deportivo, además de los dos primeros encuentros de Liga.

En el doble pivote estará Quique Rivero como organizador y para acompañarle es posible que vuelva Sergio Jiménez tras cumplir su partido de sanción, lo que relegaría a Quezada al banquillo pese a su buen partido del pasado domingo.

En la zona de ataque es donde más dudas vuelve a haber. Alfonso parece fijo en la banda tras ser uno de los más destacados ante el Talavera. Quiles también apunta a titular, aunque podría variar su posición en el terreno de juego. Ante el conjunto toledano fue la referencia arriba, pero podría retrasar su posición si el técnico opta por sacar de inicio a Chuli, que jugó el último tramo de partido la pasada semana. Gerard repetirá en el extremo, ya que el resultado del pasado domingo avala la apuesta por la continuidad, y Carlos Martínez quizás tenga una nueva oportunidad, aunque el técnico espera más de él.

El encuentro, a priori, es uno de los que el Decano está obligado a ganar si quiere pelear por uno de los cuatro primeros puestos, de ahí que el empate no sea un buen resultado.

Enfrente estará un Villarrobledo que no ha comenzado bien la competición; el equipo que entrena Jesús Castellano perdió sus dos primeros partidos, en casa ante la Balona (0-2) y luego en su visita al Marbella (2-1).

Es un club modesto fundado en 1958 y que cuenta con unos 1.000 socios y con un estadio con capacidad para unos 5.500 aficionados; la pasada temporada sus jugadores denunciaron el impago de sus nóminas durante varios meses, pero al final acabaron consiguiendo en ascenso a Segunda B, siendo su objetivo esta campaña lograr la permanencia en la categoría. La situación económica se ha solucionado precisamente esta semana, ya que el club ha solventado su deuda con Hacienda y la Seguridad Social.

Castellanos realizará pocos cambios respecto al equipo que viene alineando, en parte porque la falta de efectivos condiciona su equipo titular. El central José Rodríguez estará un mes de baja por una rotura del tendón conjunto del semitendinoso y bíceps femoral, y la pasada jornada se lesionó uno de sus delanteros titulares, el uruguayo Agus Alonso, con un esguince de grado 2 en su tobillo derecho. Por otro lado, el club manchego inscribió a última hora al defensa de nacionalidad china, Mu Shantao, que llega como cedido y con el que cierra la plantilla.