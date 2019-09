Monteagudo: "No podemos encajar gol cada domingo"

Alberto Monteagudo se ha mostrado satisfecho tras la primera victoria del Decano en el presente ejercicio. El preparador recreativista ha analizado el encuentro señalando que "hemos entrado bien, teníamos el control del juego. Ellos vivían de nuestras pérdidas, nuestros laterales son ofensivos y lo han aprovechado. No estaba descontento con la primera parte, aunque hemos perdido demasiado balón. En la segunda parte hemos puesto un delantero más posicional, hemos marcado rápido y eso ha ayudado, pero creo que el partido en general ha sido bueno".

Sobre la fragilidad defensiva de su equipo ha dicho que "nosotros no podemos encajar gol cada domingo, más en nuestra casa. Somos un equipo ofensivo, pero no me olvido de ser duro, serio y ganador de duelos. En la segunda parte hemos estado mejor, pero los hemos dejado centrar muchas veces y eso genera miedo. Hemos tenido jugadores muy cansados al final, pero, de todas formas, intentar mejorar desde la victoria es mucho mejor". Además, ha añadido que "yo he sido jugador y me costaba ponerme bien. A Morcillo le va a costar ponerse bien, Borja lleva tiempo sin competir... Faltan partidos para que se pongan bien. Vamos a ser serios y contundentes, estoy seguro". Del cambio de Carlos Fernández por Carlos Martínez en el descanso ha indicado que ha sido por "decisión técnica. Ellos han cambiado de sistema, jugadores... Con Quiles si jugaba el capitán podía venir a recibir a zonas intermedias, pero no ha sido así".

"Isi Ros tiene una oferta nuestra, pero falta algún fleco. Hasta que no se resuelva no hablaremos con el jugador que saldría"

Acerca de la posible llegada de Isi Ros ha comentado que "queremos tener a los mejores jugadores. Isi Ros tiene una oferta nuestra, falta algún detalle y algunos flecos con el Alcorcón. Está encaminado". Eso sí, el preparador albiazul ha desvelado que "hay varios candidatos" para salir porque "esperábamos más de algunos jugadores que no han estado bien en pretemporada, pero todavía no hemos hablado con el jugador que saldría si llegara Isi", a lo que ha querido matizar que "pienso que si en Segunda B tienes gente con calidad arriba tienes mucho ganado. Igual nos falta algo atrás, pero creo que hemos compensado las posiciones ofensivas muy bien".

De Chuli ha espetado que "ha estado bien, pero le he dicho que tenía que haber metido la que ha tenido (risas)... Pero eso te dice lo que es. Es listo, juega al límite del fuera de juego, tiene a la gente de su parte...". También ha analizado individualmente la actuación de Gustavo, del que ha dicho que "es muy fuerte y como tiene tanta fuerza le gusta arrancar, como en el primer gol nuestro, pero eso no lo puede hacer siempre. Le falta coger el estado de forma porque llevaba muchos meses sin jugar un partido completo, pero creo que puede mejorar y darnos mucho". De su reencuentro con la afición ha comentado que ha sido "muy bonito". "Han creído siempre y le dedicamos la victoria a ellos", ha agregado.