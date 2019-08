El Recreativo pondrá la guinda a la plantilla con el fichaje de Isi Ros

El Recreativo de Huelva tiene muy avanzadas las negociaciones para la incorporación de Isi Ros, un extremo izquierdo que también puede jugar de media punta que llegará procedente del Alcorcón, según asegura el periodista Ángel García. Se trata de un jugador con chispa, bueno en el uno contra uno y que ya ha coincidido con Alberto Monteagudo.

Isidoro Ros Ríos 'Isi Ros' tiene 23 años (nació el 6 de noviembre del 95 en la localidad murciana de Torres de Cotilla) y su fichaje será una operación ventajosa a nivel económico para el club ya que podría llegar como cedido. Ha jugado entre otros clubes en el Elche Juvenil, el Plus Ultra, UCAM Murcia, Cartagena y Alcorcón.

Su llegada conlleva la salida de una ficha sénior. El principal candidato es Carlos Martínez, un jugador del agrado de Monteagudo pero del que dijo recientemente que esperaba "más, mucho más". No obstante, también cabe la opción de que el descartado sea Carlos Fernández, siempre que el Decano consiga fichar a un delantero sub 23 antes del cierre del mercado este lunes. Dos son las apuestas del club; por un lado, Chris Ramos, jugador del Valladolid B; y por otro Djordje Jovanovic, del Cádiz, que ha cometido un error con el jugador, ha que le inscribió en el primer equipo y si juega un partido con el filial ya no podrá hacerlo con los mayores en toda la temporada, de ahí que el equipo de la Tacita de Plata esté buscando una salida que podría pasar por una cesión.

El Decano ya acaba de liberar una ficha sénior, la de Iván González, para poder dar de alta a Chuli. Lo que está claro es que la secretaría técnica tiene trabajo hasta el lunes, cierre del mercado, para cerrar definitivamente la plantilla.