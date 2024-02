Sergio Pellicer, entrenador del Málaga: " Viene un rival que por méritos propios está a un gran nivel, de los mejores fuera de su estadio junto con nosotros"

Sergio Pellicer atendió a los medios de comunicación antes del partido entre el Málaga CF y el Recreativo de Huelva, que llega tras el varapalo de Melilla: "Tanto una victoria como una derrota, si nos altera, no estamos hechos para grandes cosas y no estamos para lo que está por venir. Vivimos en un todo o nada por todo lo que representamos. Nos hemos ganado que se hable de esto por una mala segunda parte, el máximo responsable soy yo. Cuando vienes de una derrota y cómo sucedió y el porqué, puedes perder partidos pero no con esa sensación. Focalizado en este partido, que es el más importante. Viene un rival que por méritos propios está a un gran nivel, de los mejores fuera de su estadio junto con nosotros".

El Málaga no ha sido capaz de ganar todavía en este curso a los conjuntos de la zona alta de la tabla: "No hemos podido ganar a los cuatro de arriba. Falta que venga Ibiza, ir a Córdoba, ahora el Recre. Otro reto, pruebas que asumir con la máxima humildad para lo que está por venir”. Además la tendencia en 2024 es más que irregular: "La rabia que nos da es que veníamos de lograr dos victorias y podíamos enganchar. No hemos vuelto del parón como nos fuimos. Intentamos trabajar, nuestro escenario como entrenador es gestionar el grupo y que los jugadores entiendan lo que se requiere en cada contexto de partido. Hacemos muchas cosas bien y se nos empaña por pequeños detalles. Esta semana hemos hecho mucho trabajo específico, en grupo, en vídeo. Debemos ser más regulares y constantes”.