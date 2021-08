El San Roque gana en los penaltis y el Recreativo a los puntos (1-1)

El Trofeo de la Bella se ha quedado en Lepe, pero si el San Roque ganó el trofeo a los penaltis el Recre lo hizo a los puntos. Los dos conjuntos protagonizaron un partido vibrante, intenso, noble y disputado, pero fueron los albiazules los que gozaron de más ocasiones, sobre todo en un buen primer tiempo de los de Gallego, que debieron irse con ventaja al descanso. La segunda parte sí que estuvo más igualada, pero si no es por un cruce salvador de López ante Chendo también el Recre se hubiera llevado el encuentro.

El Recreativo se tomó en serio la prueba, no hacía falta más que ver la alineación que eligió Alberto Gallego. El Decano salió con tres centrales y Rubén Serrano por delante, con Terán y Arjona en la sala de máquina, Mateo y Peter en las alas y Chendo como referente. Un once que bien podría saltar de inicio en Utrera dentro de un mes.

Los primeros compases dejaron un Recre enchufado, agresivo y con ganas de llevar la iniciativa ante un San Roque al que le daban aire Fernandito y Nané con su presión y su capacidad de retener el balón tras pérdida, escoltados por Víctor Morillo, siempre profundo. Las primeras ocasiones fueron albiazules. El Recre amaneció en el partido con el pie pisando el acelerador y rondó el gol. Primero con un disparo cruzado de Arjona que se fue a córner y luego con un saque de esquina que peinó Chendo y que Peter remató en boca de gol, enviando el cuero por encima del larguero cuando el gol parecía cantado.

Con el campo inclinado hacia la meta de Salvi, el San Roque no pudo sacar más ventaja de su primer acercamiento. Víctor Morillo castigó la falta de contundencia de Gallardo en un balón que parecía irse de banda y centró al área sin encontrar rematador. El balón pasado le llegó a Fernandito, que la devolvió a la zona de castigo donde esperaba Nané para embocar a gol.

La ventaja sentó bien al San Roque, que logró sacudirse el dominio albiazul durante algunos minutos. Sin embargo, el Recre no se salió de su guión del partido y poco a poco se fue rehaciendo hasta volver a aparecer por la frontal del área de Salvi. El canterano Rubén probó suerte desde la frontal con un disparo con la zurda desviado antes de que llegara el empate. Fue en un balón parado ejecutado desde el perfil diestro que llegó al segundo palo para que Peter, esta vez sí, cruzara su tiro para devolver las tablas después de que el balón impactase en el poste y se fuera dentro.

La segunda parte tuvo más intensidad que fútbol y ocasiones. El Recre siguió plantando cara al San Roque sin complejos, mientras que los aurinegros no terminaron de sentirse a gusto. El partido perdió en dinamismo, pero no en competitividad con los cambios. Los visitantes pudieron poner el partido a su favor después de que Peter, una vez más el jugador más desequilibrante del encuentro, ganase línea de fondo tras marcharse de su par y cediera a la llegada de Chendo. El del Linares hizo un movimiento marca de la casa, control y giro de 180 grados para pegarle a puerta, pero su disparo lo bloqueó la defensa.

El San Roque encontró algo más de claridad con la entrada de Abeledo, aunque el onubense tampoco llegó a poner en peligro la meta de Rubén en la recta final del choque. De hecho, fue el extremo el último que pisó el área del Recre con peligro, pero Manu Galán cerró los espacios a la perfección para mantener el empate al final del tiempo reglamentario y forzar los penaltis.

En los lanzamientos desde los once metros el San Roque estuvo más preciso. No es que Robador se convirtiera en héroe. No le hizo falta porque Álex Moreno y Perotti tuvieron desviado su punto de mira y ejecutaron sus lanzamientos a la derecha de la portería lepera. En el bando local no hubo fallos y bastó con meter los cuatro primeros lanzamientos para que el Trofeo de la Bella se quedase en Lepe.

Ficha técnica:

San Roque: Salvi (Robador, 68'); Pablo Becken, Antonio López, Álex Carmona (Abeledo, 75'), Fernandito (Juan Mari, 75'), Joel (Frances Chulia, 68'), Nané (Cascajo, 68'), Camacho (Chuma, 46'), Víctor Morillo (Marcos Torres, 46'), Iván Robles (Pola, 80') y Adrián Ruiz (Aaron, 80').

Recreativo: Rubén Gálvez; Juanjo Mateo (Pedro Pata, 75'), Ismael Barragán, Gallardo (Jesús Marín, 62'), Manu Galán, Peter; Rubén Serrano (Ponce, 81'), Arjona (Álex Moreno, 62'), Terán (Juan Delgado, 75'), Marc Fraile (Perotti, 75') y Chendo (Antonio Molina, 81').

Goles: 1-0 (12') Nané. 1-1 (33') Peter. Penaltis: 0-1 Manu Galán. Gol. 1-1 Marcos Torres. Gol. 1-2 Antonio Molina. Gol. 2-2 Pablo Becken. Gol. 2-2 Álex Moreno. Fuera. 3-2 Chuma. Gol. 3-2 Perotti. Fuera. 4-2 Abeledo. Gol.

Árbitro: Macías Ferrera (Huelva). Amonestó a los locales Joel, Pablo Becken y Álex Carmona y a los visitantes Terán, Manu Galán, Álex Moreno, Ponce y Galllardo.

Incidencias: Unas 500 personas en el Ciudad de Lepe para presenciar la LXV edición del Trofeo de la Bella.