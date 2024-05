Vox critica el "rechazo" del PP a que la Junta cofinancie el AVE Sevilla-Huelva

El parlamentario autonómico de Vox por Huelva, Rafael Segovia, ha criticado este sábado el "rechazo" del PP-A en la Cámara andaluza a una propuesta de su grupo para que la Junta de Andalucía se preste a "cofinanciar" con el Gobierno central la línea de alta velocidad entre Huelva y Sevilla. En una nota, el parlamentario de Vox ha tachado de "nueva bofetada del PP al interés y al futuro de todos los onubenses" el rechazo a dicha propuesta que su grupo trasladó este viernes en el marco del debate de una proposición no de ley (PNL), que el Grupo Popular defendió y sacó adelante para reclamar al Gobierno central que impulse la línea de AVE entre Huelva y Sevilla.

Rafael Segovia ha considerado que "no es lógico que el PP venga a Huelva y nos intente vender que están defendiendo el AVE, cuando allí donde gobiernan -en referencia a la Junta de Andalucía- no toman las medidas necesarias para solucionar esta cuestión que está en manos del Partido Popular". Según ha subrayado el diputado de Vox, "los responsables del Partido Popular de Huelva tendrán que explicar a todos los onubenses por qué una fórmula que vale para la ejecución de la línea 3 del metro de Sevilla, como es la cofinanciación con el Gobierno central, no es válida para hacer la alta velocidad Huelva-Sevilla".

Para el parlamentario del Vox, "al PP se le cayó la careta" este viernes en el Parlamento, puesto que "la supuesta indignación que muestra el PP en el Ayuntamiento y en la Diputación de Huelva se vuelve auténtica sumisión cuando se trata de exigirle a los suyos" allí donde gobiernan, ha denunciado.

Desde Vox han remarcado que su grupo reclamó este viernes, durante la sesión plenaria del Parlamento andaluz, el apoyo de todos los grupos para instar al Gobierno de Juanma Moreno (PP-A) a "ofrecer un acuerdo de cofinanciación" al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y al administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), para "impulsar la ejecución de la línea de ferrocarril Huelva-Sevilla, apta para la Alta Velocidad, hasta que se aprueben los fondos previstos en la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T)".

Vox realizaba esta propuesta a través de una enmienda de adición a la referida PNL presentada por el PP-A relativa a infraestructuras ferroviarias y de alta velocidad Huelva-Sevilla y Faro-Huelva-Sevilla, en la que reclamaban "tomar como referencia el concierto alcanzando entre ambas administraciones -Junta y Gobierno- para la ejecución de la línea 3 del metro de Sevilla". Esta enmienda de Vox fue "rechazada con la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular en la cámara andaluza", según ha subrayado la formación que la propuso.