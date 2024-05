Sporting de Huelva - Levante Las Planas: un duelo condicionado por lo que ocurra en Lezama

Este sábado, el Sporting Club de Huelva recibirá en el estadio Antonio Toledo Sánchez al FC Levante Las Planas (16:00) para disputar la vigésimo sexta jornada de la Liga F. Aunque las espartanas son virtualmente equipo de segunda división, las matemáticas se resisten.

Aún quedan 15 puntos por jugar, los mismos que necesita el Sporting de Huelva para conseguir una milagrosa salvación, ya que son los que le separa del Villarreal CF (14º). Para ello, deberán ganar todos sus partidos restantes y que las groguetes no consigan ni un solo punto.

El equipo de Paco Pichardo está teniendo demasiadas ocasiones para evitar el descenso y la de mañana puede ser otra, dependiendo de lo que haga hoy el Villarreal. Si el equipo de Sara Monforte consigue una victoria o un empate frente al Athletic Club (18:00), las espartanas no tendrán nada que hacer mañana porque disputarían el partido siendo matemáticamente equipo de Primera RFEF, tras 18 temporadas en la máxima categoría del fútbol femenino español y a falta de cuatro jornadas.

Si por el contrario, las groguetes pierden o empatan contra las rojiblancas, el Sporting de Huelva estaría obligado a derrotar al Levante Las Planas para seguir en la pelea por la permanencia, aunque seguiría siendo muy difícil e incluso casi imposible.

Cómo llegan ambos conjuntos

En la anterior jornada, el Sporting de Huelva se enfrentó a un Real Betis Féminas que no pasaba por su mejor momento, pero que tuvo muy claro el objetivo y fueron a por él durante todo el partido. Las de Joseba Aguirre consiguieron vencer a las espartanas por 3-1 en tierras sevillanas. El gol de Roberts y el doblete de Cameron superaron a un Sporting de Huelva que reaccionó tarde pero que no pudo hacer mucho más que el gol de Bárbara López.

Por otra parte, el conjunto dirigido por Ferrán Cabello cosechó una derrota 'in extremis' ante un Real Madrid CF que sufrió más de la cuenta para conseguir la victoria. El gol tempranero de Irina Uribe cuando todavía no se habían alcanzado los diez minutos de juego no sirvió para mucho. Se podría decir que '90 minuti en el Alfredo Di Stéfano son molto longo', pues Harley Raso en el 85 y Claudia Zornoza en el 98 evitaron la que hubiera sido la quinta victoria del Levante Las Planas esta temporada en liga.

Ambos equipos parten como los dos últimos en la clasificación. El Sporting de Huelva es colista con tan solo seis puntos, mientras que el Levante Las Planas se encuentra en decimoquinta posición pero con 14 puntos de ventaja.

En las últimas cinco jornadas, espartanas y groguetes solo han conseguido un punto. En toda la temporada, el Sporting de Huelva únicamente ha conseguido ganarle al Granada (0-1) el 21 de enero, mientras que el Levante Las Planas, que lo ha conseguido en cuatro ocasiones, no puntúa de tres desde el 12 de noviembre, cuando derrotó 3-1 al UD Tenerife.

En los últimos tres partidos en los que ambos conjuntos se han enfrentado, la balanza se decanta a favor del Sporting de Huelva, no solo en resultados, sino también en números, pues han conseguido dos victorias y un empate, el de esta temporada, anotando un total de cinco goles y encajando solamente dos.

A nivel individual, Irina Uribe, que cuenta con cuatro goles y cinco asistencias, y Miku, con tres goles y dos asistencias, serán las principales amenazas en el partido por parte del Levante Las Planas y del Sporting de Huelva, respectivamente.

Las espartanas también tendrán la ventaja de jugar en casa con su afición, que indudablemente apoyará al conjunto de Paco Pichardo como ha hecho hasta ahora y más en momentos tan difíciles como los que viene atravesando el equipo.