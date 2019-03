El Recre tiene una importante visita este domingo al Atlético Malagueño. Las expectativas son muy altas por como se está dando la temporada. El técnico del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, ha pasado por sala de prensa tras el entrenamiento de hoy para hablar del encuentro ante el Atlético Malagueño, pero también para dar carpetazo al choque ante el San Fernando: “Hicimos una mala segunda parte, ya lo hemos reconocido, pero tampoco hay que ir más allá. Hay que pensar en mejorar cada semana y ser cada vez mejores. Es normal que haya competitividad entre todos los equipos porque todos se juegan mucho”.

El almeriense no entiende que los jugadores acusaran la presión de ver el Nuevo Colombino casi lleno y expresa su deseo de seguir repitiendo entradas como la del pasado domingo: “No entiendo que se saquen las cosas de contexto, yo quiero jugar siempre con 20.000 aficionados. Hay que animar a que el campo se llene y haya una buena afluencia”. Ha finalizado diciendo que “cuando dije que tuvimos miedo a fallar por la responsabilidad que teníamos, pero eso le pasa a cualquiera. No hay que darle más importancia porque el equipo hace muchas cosas bien. Otro equipo hubiera perdido el partido y a nosotros nos empataron en el minuto 93. El San Fernando hizo una gran segunda parte, pero nosotros allí hicimos 80 minutos muy buenos y ellos estuvieron metidos en su portería. Lo que pasa que solo se recuerdan los partidos por los goles, pero allí fuimos muy superiores”

Respecto al San Fernando, "Otro equipo hubiera perdido el partido y a nosotros nos empataron en el minuto 93"

De cara al choque ante el filial del Málaga la única duda se cierne sobre el concurso de Alberto Ródenas, para quien será clave el entrenamiento de mañana: “Está mejor, está casi recuperado, pero hay que tener la precaución de que no tenga ningún problema mañana para entrenar con el grupo. No queremos correr. En las situaciones musculares siempre hay que ir con precaución. Si mañana está bien contaremos con él”.

Cuestionado por la falta de continuidad en el juego en los últimos choques, Salmerón ha explicado que “cuando vamos al partido de El Ejido o Almería B son fases. El partido del Almería B son dos acciones, pero ellos estuvieron todo el partido defendiendo y nosotros intentamos llevar el control del partido. Ahora hay mucha igualdad, nadie es muy superior al contrario porque todos se están jugando mucho. La superioridad no va a ser muy evidente, pero quitando el partido con el San Fernando creo que en el resto de partidos hemos sido superiores, sin hacer grandes encuentros”.

"La superioridad no va a ser muy evidente, pero quitando el partido con el San Fernando creo que en el resto de partidos hemos sido superiores"

El Decano tendrá que jugar este domingo en el Campo de la Federación Malagueña, que tiene una capacidad muy inferior al Nuevo Colombino, pero el míster recreativista ha señalado que “nos tenemos que adaptar a todo. Tenemos que competir. Ellos son dinámicos y tienen calidad y tienen jugadores jóvenes que veremos en categorías superiores. A pesar de su clasificación, pueden hacerte daño. Lo importante es lo que pase en el terreno de juego”.

Sobre los posibles cambios en el once también ha hablado el entrenador del Decano, que avisa que si los hay será por el desarrollo de la semana y por el tipo de partido que espera: “La semana es lo que me hace ver en qué condiciones está cada jugador. Todos tuvimos un mal día ante el San Fernando, hasta yo. Puede haber modificaciones en el once, dependiendo de las circunstancias. Ellos van a ser dinámicos, pues tendremos que ser dinámicos nosotros también. Tratamos de adaptarnos y valoramos, sobre todo, el día a día”. “Ellos tienen jugadores rápidos, que buscan el uno contra uno y que le dan un ritmo alto al partido y nosotros tenemos que adaptarnos a ese ritmo”, ha añadido.

La vuelta de Israel Puerto tras cumplir sanción hace que el técnico tenga disponible a sus cuatro centrales, de los que ha dicho que “la gran competitividad entre ellos es lo que hace mejorar al equipo, que uno haga mejor al otro. Hay jugadores de mucho nivel que no están jugando, pero que elevan el nivel del equipo. Hay que tener una gran plantilla para llegar a donde queremos llegar”. Aunque no quiso dar excesivas pistas: “Pueden jugar tres e, incluso, los cuatro. Son polivalentes y eso hace más rico al equipo”. Igual ocurre con los carrileros: “Tenemos que elegir. Iago, Pina y Andrade están a un nivel muy alto y pueden jugar los tres. Ha habido momentos para todos”.

Hay jugadores de mucho nivel que no están jugando, pero que elevan el nivel del equipo

No quiere Salmerón que haya relajaciones ante la racha triunfal del Decano ante los filiales: “Hay que jugar cada partido, no vale lo que haya pasado antes”. Como tampoco piensa más allá del domingo, ni siquiera para prever la sanción de Tropi, que tiene cuatro amarillas: “Es imposible que yo piense en el Melilla porque no veo ningún partido fácil. El día de UCAM hasta con el 0-3 estaba en tensión y lo estuve hasta el minuto 90. Solo pienso en el Atlético Malagueño”.