Justicia cruel para el Recreativo ante el San Fernando

El fútbol es cíclico y parece tener una tendencia a equilibrarlo todo. El 7 de mayo de 2017 el Recre se salvó venciendo al San Fernando, que erró un gol cantado en el descuento. Casi dos años después el era escenario idéntico, un Nuevo Colombino casi lleno, 1-0 en el marcador y una ocasión clara en el añadido; pero esta vez Pau Franch no falló y el San Fernando se llevó un punto del Nuevo Colombino. Puestos a elegir mejor empatar ayer que aquel día que la sombra del descenso a Tercera planeó por el coliseo albiazul. Fue una igualada cruel, por el minuto, pero justa porque los méritos del San Fernando fueron, como mínimo, para sumar un punto. El Recre estuvo muy incómodo durante todo el partido y puede dar las gracias porque tuvo una efectividad plena, marcando en la única ocasión clara de la que dispuso en todo el choque.

Salmerón presentó el once que se esperaba, con las novedades obligadas de Iván González y Quiles por Israel Puerto y Ródenas y de Marc Caballé por Borja Díaz por decisión técnica. Los primeros minutos fueron de tanteo, pero el San Fernando dejó a las claras que aquello del miedo escénico que decía Valdano no iba con ellos. De hecho, se estiraba cada vez que podía y a los visitantes no les temblaban las piernas cuando había que finalizar jugadas.

El Recre se puso el disfraz de boxeador de los buenos. Calibró al rival y en la primera que pudo le envió un directo a la mandíbula. Tropi inició por la izquierda, donde Iago Díaz, con el nervio que le caracteriza, encaró a Gabi Ramos, que rechazó el disparo del catalán. El rechace lo recogió en la frontal Marc Caballé, que le dijo al resto: ¡Calma, que aquí juego yo! El ex del Cornellà aperturó a Pina, que llegó a la línea de fondo y sacó un centro forzado y raso, Iago Díaz fue a rematar, pero vio una sombra azul y blanca a su espalda y la dejó pasar. Allí apareció el jefe de la sala de máquinas, Fernando Llorente, que la encañonó con el alma a la cara interna del larguero, el balón ya botó dentro. Eso fue lo que necesitaron los albiazules para hacer el 1-0.

No se descompuso el San Fernando, que siguió fiel a su identidad. Los gaditanos tienen una sola cara, no les afecta ni el frío ni el calor, y quizás ahí reside su fortaleza. Ahí y en el juego directo y el aprovechamiento de las segundas jugadas. Encima contaron por momentos con la ayuda de Hernández Maeso, que le regaló una falta en la frontal a los cañaíllas en un roce entre los centrales albiazules y Pau Franch. Pablo Sánchez se encargó de ejecutar, pero el balón se estrelló en la parte superior de la barrera y se fue a córner. La vista comenzó a fijarse en el campo recreativista, lo que despejó el espacio para empezar a comprender que había un duelo desigual entre Caye y Lolo Guerrero. El isleño sacaba petróleo en cada carrera con el central y ello obligaba al San Fernando a mantenerse alerta en las transiciones.

Lo mejor: Continúa la racha sin derrotas El Recre suma trece partidos, tras el empate de ayer, sin perder y mantiene el segundo puesto

El tramo final de la primera parte fue de dominio territorial cañaílla, aunque el Recreativo se sintió siempre cómodo. Los de La Isla se dedicaron a buscar las cosquillas al Decano con centros laterales, pero Diego Jiménez, Iván González y Jesús Valentín se manejaban como pez en el agua. Así, solo un error hacía peligrar la ventaja recreativista. Y apareció. Iván González se durmió en la salida de balón y Bruno le robó el cuero en el vértice del área. El pivote condujo para forzar la salida de Marc Martínez y asistió a Pau Franch, que esperaba para empujar a puerta vacía, pero entonces apareció Iván González para rehacerse de su error y desviar a saque de esquina. Fue el epílogo de una primera parte con más tensión contenida que fútbol.

La segunda mitad también arrancó con el San Fernando decidido a neutralizar la superioridad recreativista en el marcador. Tanto es así, que en el primer minuto Pablo Sánchez recibió el esférico en banda derecha y fue driblando hacia dentro hasta encontrar el hueco para finalizar con la pierna izquierda al palo largo, a donde llegó Marc Martínez para blocar. Siguieron apretando los gaditanos que gozaron de un par de saques de esquina consecutivos. Siguió la continuidad ofensiva el San Fernando, que se acercó al gol con una nueva acción por banda izquierda de Manu Ramírez, cuyo centro al segundo palo devolvió al corazón del área Pablo Sánchez. Hasta allí se había sumado Lolo Guerrero, que cabeceó por encima del arco albiazul. El asedio cañaílla continuó con otra falta frontal que mandó Manu Ramírez a la barrera y dos nuevas acciones peligrosas visitantes a balón parado.

Lo peor: El San Fernando fue mejor El Decano fue superado en el día de ayer por su rival, que, además, se lleva el goal average particular

A Salmerón no le gustaba el sino del encuentro y decidió utilizar el comodín intervencionista del entrenador. Primero el almeriense le dio entrada a Borja Díaz por Quiles, con la intención de reforzar con más trabajo el centro del campo; pero Caye seguía siendo un islote en ataque, por lo que el técnico albiazul también introdujo a Pablo Andrade en el partido para relevar a un exhausto Marc Caballé, lo que llevó a Iago Díaz a posiciones más adelantadas. El movimiento de piezas del preparador del Decano con lo primero que se topó fue con otra ocasión manifiesta de gol del San Fernando en un centro lateral de Carri que Bruno cabeceó abajo, donde apareció la mano salvadora de Marc Martínez.

El encuentro fue avanzando con la sensación de un peligro latente y tanto fue el cántaro a la fuente que se terminó rompiendo cuando el encuentro había llegado al descuento. Un mal despeje de Jesús Valentín lo agarró Jacobo en banda derecha y elevó el cuero a la carrera de Pau Franch, que se ganó el espacio necesario para encañonar a Marc Martínez. El Nuevo Colombino se quedó helado, como la clasificación.

FICHA TÉCNICA

Recreativo: Marc Martínez; Pina, Diego Jiménez, Iván González, Jesús Valentín, Iago Díaz; Tropi, Llorente, Marc Caballé (Pablo Andrade, 63’); Quiles (Borja Díaz, 58’) y Caye Quintana (Carlos Martínez, 85’).

San Fernando: Rubén Gálvez; Gabi Ramos, Diego Simón, Lolo Guerrero, Colo; Raúl Palma, Bruno Herrero, Carri (Joselu, 83’), Manu Ramírez (Jacobo, 58’), Pablo Sánchez (Vera, 77’) y Pau Franch.

Goles: 1-0 (18’) Llorente. 1-1 (92’) Pau Franch.

Árbitro: Hernández Maeso (C. Extremeño). Amonestó a los locales Iván González y Quiles y a los visitantes Pablo Sánchez, Jacobo y Raúl Palma.

Incidencias: Más de 17.000 personas en el Nuevo Colombino.