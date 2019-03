Salmerón: "No hemos merecido ganar"

El técnico del Recreativo José María Salmerón ha sido claro y sincero como acostumbra. El preparador ha reconocido que su equipo "no ha merecido ganar" frente al San Fernando. El almeriense se ha mostrado dolido porque "no hemos hecho buen partido". En su análsisis ha reconocido que "la primera fue igualada pero la Segunda nos costó". Ante el San Fernando "no supimos quedarnos el balón y respirar". La consecuencia es que "solo defendimos".

Echó en falta que su equipo tuviese más la pelota y con ella crecer porque "su línea defensiva fue superior a nuestro ataque". Por ello ha reconocido que sus rivales "han sido justos merecedores del empate". En su diagnóstico ha considera que sus jugadores han tenido "miedo a fallar y cuando tienes miedo a fallar, fallas". Para evitarlo "teníamos que conectar más por medio" porque "si buscamos el balón aéreo ellos son muy fuertes ahí". Además, "no hemos tirado en la segunda parte".

El choque le ha servido para recordar que "cada vez es más complicado ganar porque entran otras situaciones que hay que controlar como el miedo a perder. Trabajaremos para mejorar". Ante el San Fernando, "no hemos merecido ganar y aunque hubiésemos ganado lo diría". Que el gol del San Fernando llegue en el descuento "no cambia mi sensación". Su enfado no responde "al resultado sino por la manera de perder dos puntos". Y lanza un mensaje a todos: "Los últimos partidos son muy complicados para todos. Alguno que ves lejos empiezan a ganar y se meten y quien se despiste cae".