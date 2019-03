El rival que peor le sienta a Salmerón

Hay rivales ques se atascan, ante los que resulta difícil asentarse en el campo y sentirse cómodo. Son esos que se atragantan y ante los que equipos habitualmente solventes parece empequeñecidos. La mejor noticia para el Recre es que ya no se volverá a medir al San Fernando esta campaña, salvo un último e hipotético cruce en el play-off. Menos mal. Puede respirar tranquilo porque se no va a cruzar más con el equipo que peor le ha sentado de los 19 a los que se ha medido. Se lo puso complicado en el Bahía Sur y repitió en Huelva. Posiblemente dos de los peores partidos de la temporada. En 180 minutos le tiró una vez a puerta. Fue el gol de Fernando Llorente. En ambos duelos fue inferior y eso para un Recre tan solvente sorprende sobremanera. Menos mal que ya no vuelve a pasar por Huelva.

Defensa

Las bajas se notaron más de lo habitual. La salida de Israel Puerto por sanción tuvo más incidencia de la que cabría esperar. Por arriba es el pilar más sólido de los recreativistas y eso en el partido con más juego aéreo es mucho. Habría venido bien para achicar balones especialmente en la segunda mitad y aportar su contundencia ante un rival tan físico, tan de meter al contrario en su campo. No es normal que el Decano con balón cometa algunos errores sencillos en la salida del cuero. El San Fernando le supo buscar las cosquillas a los albiazules. Un hombre tan solvente como IvánGonzález sufrió demasiado y el centro del campo no supo taponar. En todo momento dio la sensación de ir a remolque de su rival.

Ataque

La verticalidad y velocidad de Ródenas ante centrales lentos como los isleños habría dotado al Decano de muchas más variantes. Caye Quintana estuvo muy solo arriba. Quiles no terminó de ser delantero ni centrocampista y solo al final Iago Díaz generó algo de peligro al espacio. Salmerón sufrió ahí el fondo de armario.Sin Carlos Fernández, espectador en la grada, hasta que se incorpore, la falta de un delantero más le privó de la posibilidad de meter un nuevo que fijase al rival, aguantase la pelota y permitiese al equipo respirar. La línea con menos recursos de la plantilla fue la que más val.

Virtudes

A pesar de ser un partido soso y gris de los albiazules, el equipo de Salmerón suma trece jornadas sin perder, recorta un punto más al líder y se mantiene como el segundo clasificado. La tabla se aprieta y en las nueve jornadas que faltan será crucial la regularidad. Es lo mejor que tiene este Decano, que siempre responde y más con su afición detrás.

Talón de quiles

Se vio a remolque de un rival por primera vez en lo que va de 2019. Sorprende en este Recre que siempre tiene respuestas para todo. Nunca supo cómo jugarle al San Fernando, ni atacarle ni defenderle. Un día malo como lo tiene cualquier otro equipo.