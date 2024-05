Pablo Caballero volvió a marcar con el Recre 364 días después

Casi un año completo. Ese es el tiempo que ha transcurrido desde el último gol de Pablo Caballero en Segunda Federación hasta el que anotó el pasado domingo. Lo hizo también en la portería de Gol Sur ante el Juventud de Torremolinos. Entre medios, un ascenso de categoría y una lesión que le ha mantenido en el dique seco durante buena parte de la temporada. Ya aparentemente recuperado de su dolencia, se ha sumado a la causa para el último mes de competición.

Caye Quintana ya no es el único nueve puro disponible de la plantilla. Se demandaba un perfil distinto que complementara al de Isla Cristina y Abel Gómez ya lo tiene. No sabemos si al cien por cien, pero lo que sí es seguro es que Caballero no ha perdido el olfato goleador. Poco más de 50 minutos le bastaron al de Totoras para estrenarse esta temporada. El delantero se elevó al centro de Luis Alcalde desde la esquina para batir a Samu Casado y poner el gol del honor en el electrónico.

Era su séptima participación. Todas partiendo desde el banquillo. Testimoniales. Unas molestias en el pubis le privaron de jugar la eliminatoria ante el Cacereño. No volvió a ponerse la camiseta del Recreativo de Huelva hasta el 19 de noviembre en el choque frente al Atlético Sanluqueño. Contó con cuatro minutos. Entró en el descuento con Mérida y Linares y dispuso de 13 minutos contra el Real Murcia, el máximo hasta el domingo. A partir de ahí, una avulsión en el tendón le hizo pasar por quirófano a finales de enero.

El 7 de abril hizo su reaparición en el empate con el Atlético Baleares, tarjeta amarilla incluida. Luego, otros ocho minutos en Sanlúcar de Barrameda. Y 22 ante el Linares. El técnico sevillano, viendo el dantesco panorama que se le presentaba, decidió tirar del atacante en la segunda ventana de cambios.

Eso sí, su continuidad más allá de este verano es una incógnita. A sus 37 años, tras casi un año sin jugar, tanto la dirección deportiva como el propio futbolista deberán tomar una decisión acerca de su futuro, cuyo contrato expira el próximo 30 de junio.