El técnico del Recreativo de Huelva, José María Salmerón, ha atendido a los medios al término del encuentro ante el Atlético Sanluqueño para hacer un análisis del partido. El almeriense ha señalado que "en la primera parte no nos ha gustado el partido porque nos ha faltado intensidad y hemos estado dos marchas por debajo de ellos. Sabíamos que ellos iban a salir con mucha intensidad, aunque no nos han generado ocasiones y nosotros sí que hemos creado peligro. Sabíamos que si igualamos la intensidad en la segunda parte las ocasiones iban a ir llegando. Hemos intentado tener una buena salida de balón y hemos estado bien en las transiciones".

Ha añadido el míster recreativista a su lectura del choque que "ellos nos esperaban, se metían en su campo y nos dejaban sacar el balón para apretarnos. En balones sencillos hemos tenido pérdidas y se ha visto un equipo con más ritmo. En la segunda parte al imponer nuestro ritmo y al acertar, las ocasiones han ido llegando".

Sobre la pelea por el ascenso de categoría, Salmerón ha indicado que "nosotros teníamos que ganar. Ahora se añade una presión, pero seguramente el viernes diréis que el partido clave es el siguiente. Pase lo que pase no va a ser decisivo porque vamos a tener que salir a ganar en Granada. Vamos a tener que pelear hasta el final".

Por último, el preparador del cuadro albiazul ha hablado del Atlético Sanluqueño para decir que "es un equipo que hasta llegar nosotros no había perdido en casa. Son intensos y tienen velocidad por banda. No sabría decir las posibilidades, pero sí que es un equipo que está vivo para no descender. Hay que esperar a otros resultados y a los partidos que quedan, pero creo que tiene sus opciones intactas.