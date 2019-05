Salmerón: "Si ganamos le meteremos una presión añadida a los rivales"

José María Salmerón sigue en su línea de ir partido a partido y no mirar más allá. Centra toda su atención en el duelo del sábado ante el Atlético Sanluqueño (19:30, El Palmar) y confía en que el Recreativo de Huelva siga ampliando esa racha de 19 jornadas sin perder.

Está contento porque “la semana ha ido muy bien; los chicos han trabajado bien ante un partido que será complicado y difícil, pero estamos preparados para afrontarlo”, manifiesta.Otra buena noticia es que la plantilla ha podido entrenarse toda la semana en la Ciudad Deportiva, un lugar “donde estamos cómodos, tenemos todo a mano; no tener que desplazarse siempre es bueno y estamos contentos de estar en nuestra ciudad deportiva”, asegura Salmerón.

Lo único negativo es la lesión de Carlos Martínez, que “ha tenido un golpe y lo están evaluando; no es grave pero sí tiene una inflamación en la parte baja de la tibia” y habrá que esperar a ver cómo evoluciona para incluirlo o no en la convocatoria.

El Recreativo se juega mucho en el envite, al igual que el Atlético Sanluqueño, y nunca se sabe si es mejor enfrentarse a un rival que tenga presión o a otro que no se juegue anda: “A estas alturas todo el mundo se juega cosas importantes; y si nosotros peleamos por estar arriba y ser líderes, ellos buscan no descender y ese es un objetivo muy importante también”.

“Va a ser un rival difícil, que lleva una gran dinámica en casa, donde no han perdido ninguno de los seis últimos encuentros pese a jugar con rivales de entidad; son rápidos en las bandas y sus transiciones son veloces, y además defienden bien. Tenemos que ser tan intensos como ellos, ponernos el mono de trabajo, y sacar la calidad en los momentos claves”, añade el técnico albiazul.

En un duelo que se presume igualado (en la ida el choque acabó 1-1), las jugadas a balón parado pueden ser decisivas: “Cuando los partidos se ponen complicados, el balón parado te hace ganar o perder un encuentro; tenemos que estar concentrados en el juego aéreo, en el balón parado defensivo y también en el ofensivo, pero ellos pensarán lo mismo”, comenta Salmerón.

Durante esta semana varios jugadores no han tenido inconveniente de hablar del liderato, lo que demuestra que hay ambición en la plantilla: “Somos ambiciosos y siempre hemos dicho que queremos la mejor posición posible; quedan tres partidos y no sólo el Melilla y nosotros peleamos por el primer puesto, también el Cartagena. Ser líder tiene grandes beneficios a la hora de jugar la liguilla, pero no podemos obsesionarnos, sino centrarnos en el Sanluqueño. La clasificación para el play off de ascenso casi está conseguida y lo que queda es una competición de tres partidos” por el primer puesto.

Teniendo en cuenta que el domingo hay un Melilla-Badajoz y un Cartagena-Marbella, esta 35ª jornada puede resultar decisiva: “Si ves el calendario, todo está complicado; todas las semanas son claves; luego quedarán dos partidos más y no habrá nada decidido (al acabar esta jornada). Vamos a intentar conseguir los 9 puntos que restan sabiendo de la dificultad es grande, no sólo para nosotros, sino para cualquier equipo”.

La buena marcha del Decano y el apoyo de su afición hacen que no sea tan malo jugar fuera: “Este equipo ha demostrado estar bien tanto en casa como a domicilio; además la afición se va a movilizar tanto para Sanlúcar como para Granada (la siguiente jornada, en el último desplazamiento liguero) y seguramente vamos a jugar casi como si estuviéramos en casa. Sólo nos preocupa estar bien, y a partir de ahí veremos qué pasa”, afirma el entrenador recreativista.

Para Salmerón no es relevante jugar un día antes que sus rivales más directos, que sabrán el resultado del Decano: “Lo que quiero es ganar y me da igual que sea en sábado o domingo; si ganamos le meteremos una presión añadida, y ellos también son buenos equipos e intentarán conseguir los máximos puntos posibles. Vamos a ganar nosotros y que la presión sea para ellos. Además en las dos últimas jornada todos los encuentros son a la misma hora”, concluye Salmerón.

La plantilla realizó el viernes el último entrenamiento de la semana en jornada de tarde, a partir de las 18:30 (en principio estaba previsto por la mañana), y el sábado partirá hacia tierras gaditanas para jugar por la tarde.