Salmerón entra en el salón de la fama albiazul

José María Salmerón ya ha escrito su nombre con letras doradas en la longeva historia del Decano. Tras la victoria del pasado domingo ante la Balompédica Linense, el almeriense ya es el técnico del Recreativo que más partidos ha acumulado sin perder. El ex del Real Murcia logró superar al asturiano José Ramón Fuertes (técnico del Decano en la campaña 90/91), que era el preparador que más encuentros había permanecido sin perder en el banquillo recreativista, 18.

El actual Recre ha encadenado una racha de 13 triunfos y seis empates, exactamente igual que el Recre de la 90/91. En aquella ocasión la racha de invencibilidad recreativista comenzó con un 3-0 ante el Marino, aunque en ese choque todavía no estaba José Ramón Fuertes como técnico, sino que fue Julio Peguero en encargado de dirigir al equipo albiazul. Corría la jornada 21 y el Recre ya no volvería a perder más hasta la liguilla de ascenso a Segunda División. Los onubenses llegaron con una racha de 18 partidos sin perder a la fase de ascenso, a la que hay que unir el primero de los choques que disputó, el que midió al Decano con el Real Madrid Castilla, que terminó con empate. Fue el Manlleu (2-1) el que acabó con la brutal racha recreativista. Así, Salmerón ya tiene su lugar en el salón de la fama albiazul, pero el actual Recreativo necesita un partido más sin perder para perpetuarse en solitario como el mejor Recre de todos los tiempos.

José Ramón Fuertes dirigió al Recre en 18 de los 19 partidos que estuvo sin perder en la 90/91

No será una tarea fácil porque el Recre visitará este sábado a partir de las 19:30 El Palmar para medirse a un Atlético Sanluqueño que ha mejorado ostensiblemente como local desde la llegada de Abel Gómez al banquillo. De hecho, los gaditanos solo han perdido un encuentro en casa con el exmediocentro en el banquillo, el de su debut como técnico en casa ante el San Fernando (1-2). Además, los verdiblancos se están jugando la permanencia, ya que ahora mismo están dos puntos y dos puestos por encima de la plaza de promoción de descenso que ocupa actualmente el Villanovense con 38 puntos, mientras que el descenso directo les queda a tres puntos, los que le distancian del Jumilla.

El Recreativo, por su parte, tiene a favor la confianza de haber superado toda una vuelta sin perder, siendo uno de los pocos conjuntos del panorama nacional que no ha perdido en 2019. Al margen de eso, los albiazules quieren cerrar de manera matemática su clasificación para los play off de ascenso, aunque todo apunte a que 69 puntos serán suficientes. No obstante, el Decano peleará hasta el último momento por lograr la mejor clasificación posible, tratando de arrebatarle el liderato al Melilla para acceder a la promoción de ascenso como primero de grupo y así gozar de dos oportunidades, una en la eliminatoria a la que solo acceden los campeones y otra si no aprovecha esa primera opción.