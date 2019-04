Pasaporte al ‘play off’

Suele ocurrir que quien hace historia rara vez es consciente de la dimensión de lo que consigue. Puede que eso es lo que esté ocurriendo con este Recre. El Decano no cuajó un partido brillante ante la Balona, pero volvió a ganar y ya ha alargado su racha de partidos sin perder a 19 encuentros, una auténtica bestialidad, se mire por donde se mire. Una vuelta entera sin perder ha servido para superar los números de José Ramón Fuertes hace casi 30 años, pero mirando al presente lo verdaderamente importante es que el cuadro de Salmerón se ha ganado el derecho a disputar al play off de ascenso. No es matemático porque una carambola tan complicada como improbable aún podría dejar al Recre en quinto lugar, pero lo será, y de manera más que justa.

El choque fue poco vistoso, tedioso y, por momentos, soporífero. La Balona vino a no jugar ni dejar jugar y eso terminó contagiando al Recre, que no fue capaz de encontrar los espacios ni de darle la velocidad necesaria al juego para poder hincarle el diente al entramado defensivo linense. Y eso que Salmerón había revolucionado su once porque era consciente del rival que iba a tener en frente. El míster mantuvo el dibujo con la defensa de cinco, pero realizó cuatro modificaciones. Diego Jiménez se desplazó al lateral zurdo ante la baja de Pablo Andrade, lo que generó espacio para la vuelta de Iván González en el centro de la zaga. Iago Díaz ocupó el carril diestro en detrimento de Pina, Ródenas relevó a Borja Díaz y Marc Caballé dejó a Llorente en el banquillo.

La Balona tenía muy claro el tipo de partido que quería y lo cierto es que los gaditanos se marcharon al descanso con la satisfacción del deber cumplido. Los visitantes regalaron el balón al Recreativo y se plantaron en campo propio con la intención de aprovechar la velocidad de Gato y Juampe por fuera. El Decano lo intentó con más voluntad que acierto, los albiazules no encontraron grietas en el muro balono. De hecho, solo en el balón parado inquietaron los albiazules la meta de Javi Montoya. Es más, un buen desmarque de ruptura de Ródenas que vio Israel Puerto y que permitió al canterano del Atlético de Madrid ensayar un pase de la muerte buscando a Caye, al que el balón se le quedó atrás, fue la aproximación que más sensación de peligro dejó en el primer acto.

El segundo tiempo arrancó con la entrada de Víctor Barroso por Ródenas para intentar de ganar mayor fluidez en el juego entre líneas, pero la Balona siguió igual, parapetada atrás y buscando algún error del Recre. Tarsi fue el primero de los visitantes en probar fortuna con un disparo seco que se marchó cerca del poste de Marc Martínez. El encuentro seguía sin tener un juego fluido, por lo que el choque tuvo que romperse en una muestra de fe. Israel Puerto lanzó el balón al área buscando el segundo palo y allí apareció Diego Jiménez, que se está acostumbrando a desatascar partidos, para meter la cabeza sobre la línea y mandarla a la mano de Expósito. Penalti. Como una catedral, por mucho que los visitantes reclamasen. Caye no falló y elevó su gol número 15 a su casillero particular.

Diego Jiménez volvió a ser decisivo en ataque provocando el penalti

Quedaba media hora por delante y todo hacía pensar que la Balona se expondría mucho más y que el Recre podría matar el partido al disponer de más espacios, pero no fue así. Los visitantes dieron un paso adelante y merodearon con peligro las proximidades de Marc Martínez, pero el Decano no tuvo el acierto necesario para que los gaditanos temieran un castigo mayor. Tuvo que sufrir el cuadro de Salmerón, que se fue metiendo atrás ante el empuje de los de La Línea. Bakari probó fortuna con un disparo desde dentro del área que encontró las manos de Marc Martínez, bien posicionado.

En una de las pocas jugadas trenzadas del Recre en los últimos minutos pudo llegar la sentencia en un cabezazo de Víctor Barroso que fue demasiado blando a las manos de Javi Montoya. Tembló el Nuevo Colombino ante las acometidas visitantes, sobre todo en el balón parado, pero el Recre pudo conservar el marcador y logró una victoria más, la que le sirve para sellar virtualmente su presencia en los play off de ascenso.

Ficha técnica:

Recreativo: Marc Martínez; Diego Jiménez, Israel Puerto, Iván González, Jesús Valentín, Iago Díaz; Tropi, Marc Caballé (Borja Díaz, 70'), Ródenas (Víctor Barroso, 46'), Quiles y Caye Quintana (Pina, 79').

Balompédica Linense: Javi Montoya; Expósito (Ahmed, 68'), Sergio, Joe, Carrasco; Chico (Bakari, 79'), Gato, Tarsi (Sana, 79'), Juampe, Pirulo y Pierre.

Gol: 1-0 (57') Caye, de penalti.

Árbitro: Fernández Cintas (C. Andaluz). Amonestó a los locales Marc Caballé y Quiles y a los visitantes Juampe, Expósito, Sergio y Joe.

Incidencias: Unas 10.000 personas en el Nuevo Colombino. Se homenajeó a Ángel Toscano, 'Cheche', que recibió la medalla de oro del club y que realizó el saque de honor. Los jugadores portaron brazaletes negros en memoria del exjugador Inocencio Forcén. La peña recreativista Iberoamérica se presentó a la afición albiazul.