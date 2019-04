Salmerón quiere que el Recreativo coja el liderato en la última jornada

José María Salmerón mezcla optimismo y prudencia de cara al encuentro ante la Balona (domingo, 12:00 Nuevo Colombino); lo primero, por la buena trayectoria del equipo; y lo segundo, porque aún no se ha conseguido nada.

Respecto a las bajas/altas del equipo, el técnico comenta que “Iago Díaz desde el miércoles está con el grupo; las sensaciones son muy buenas y si no hay problema, estará; Carlos (Martínez) ya está mucho mejor; el jueves hizo algunas cosas y el sábado seguramente estará con el equipo; en función de las sensaciones que tenga estará a disposición o no”.

La jornada parece propicia para que el Recreativo se coloque líder: “Eso de que la Balona no se juega nada... es un buen equipo, hizo una primera vuelta muy buena, estando en los primeros puestos, pero a partir de la segunda no ha tenido buenos resultados, pero es un equipo defensivamente muy sólido, un bloque fuerte, rocoso y difícil de batir. Será un partido complicado; una de sus cualidades es el colectivo”. “No me planteo ser líder; lo primero que tenemos que hacer es ganar nosotros y después mirar qué hacen los contrarios. A mi lo que me gustaría es coger el primer puesto cuando ya no hay solución para los demás. Cogerlo mañana (el liderato) para perderlo... si me preguntas cuándo lo quiero coger pues digo que en la última jornada y que no me pueda coger nadie; cualquiera que coja esa primera plaza va a estar pendiente hasta el último día porque está todo muy ajustado”, añade.

Lo que sí se puede conseguir matemáticamente es una plaza entre los cuatro primeros, un aliciente más: “El plus que tenemos es que somos ambiciosos, que el equipo trabaja bien y quiere lograr la victoria más allá de obtener en este momento el billete para el play off. Lo primero es la clasificación y luego quedar lo más arriba posible. El equipo está predispuesto cada semana a pelear por lo máximo. Tener ya la clasificación para el play off nos daría una tranquilidad grande”. “Si aseguramos un puesto entre los cuatro primeros no trabajaríamos de modo diferente; el trabajo sería el mismo pero con la tranquilidad de estar en el play off; es lo único que ganaríamos; pero tampoco soy mucho de números en ese sentido. Nosotros no sólo queremos llegar a un sitio, queremos llegar a todo, al play off y ojalá que al primer puesto también, porque eso nos daría más oportunidades de ascenso”.

La victoria ante el Sevilla Atlético en la pasada jornada “supuso un paso muy importante. El equipo está rindiendo a un nivel grande, y ganar ese partido y de la forma en que se hizo da una confianza máxima, pero cada semana hay que pelear con un rival que se empleará a fondo, pondrá oposición, y tendremos que luchar para meter el primer gol para que el partido se abra”, comenta el preparador albiazul.

Salmerón resalta que tanto antes como ahora la plantilla se encuentra con mucha confianza: “Estamos en un nivel bueno para ganar los partidos; aquí nunca sabes qué puede ocurrir, pero la confianza la tenemos porque el equipo va de menos a más da garantías de que las cosas se pueden hacer bien; aunque está la incertidumbre de una competición, de un rival, de un árbitro... pero siempre hay que competir al máximo nivel para lograr los tres puntos”.

Sobre los distintos sistemas que utiliza el Recreativo, su entrenador afirma que “muchas veces el análisis se hace desde el punto de vista del resultado, y no se ven otros aspectos. El otro día recibimos un gol a los 4 minutos, y la salida del balón es la misma juguemos con cuatro defensas o con cinco; el equipo se adapta bien, hace pensar a los contrarios. Muchas veces el sistema va cambiando en función de dónde está el balón, de qué hace el rival... y si vemos una fase de ataque o defensa, hay tres jugadores sacando el balón desde atrás, los laterales se convierten en extremos... El equipo está bien trabajado en los dos sistemas (con cinco defensas o con cuatro) y en función de lo que creamos que es lo mejor usaremos uno u otro”.

El error en el gol encajado ante el Sevilla Atlético no tiene porqué suponer la vuelta de Iván González a la titularidad: “El equipo estuvo cómodo en la salida del balón; Iván nos da tranquilidad a la hora de sacar la pelota y es un jugador muy importante para nosotros, pero el que no haya jugado últimamente no significa mucho más de lo que hay ahora. Iván e importante y va a seguir siéndolo hasta el final”.

Salmerón ha entrado en la historia del Decano al igualar el récord de Fuertes con 18 jornadas sin perder: “Es una racha increíble, importantísima, es casi una vuelta entera sin perder y nos ha permitido estar ahora mismo peleando por el primer puesto, pero al final lo valoras cuando no estás aquí; ahora mismo no le damos esa importancia que merece. Nosotros intentamos ganar siempre y ojalá podamos seguir haciéndolo hasta el final”.