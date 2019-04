El técnico del Recreativo, José María Salmerón, atendió a los medios al término del encuentro ante el Sevilla Atlético para valorar que "hemos hecho un gran partido desde el minuto uno. Antes de marcar ellos ya habíamos tenido dos acercamientos que fueron más peligrosos incluso que su gol. Cometimos un error y ellos tienen calidad para hacerte daño, pero desde el inicio del encuentro tuvimos buena circulación, el equipo intentó llegar por dentro y por fuera, tuvimos paciencia y al final recibimos la recompensa del gol del triunfo”. Continuó señalando que “este equipo de profesionales se deja en el campo todo cada semana y en cada entrenamiento".

Sobre el cambio de sistema provocado por la entrada de Carlos Fernández indicó que "nos faltaba un hombre más en el remate. Ellos habían mejorado mucho y se habían replegado. Nos faltaba un jugador para tener más posibilidades de remate con los centros laterales. Carlos Fernández es perfecto para nosotros porque nos da cosas que no teníamos".

Acerca del agónico tanto en el descuento, el almeriense comentó que "también nosotros hemos padecido esto. Hace unas semanas nos marcaron en el minuto 94. Lo que hay que tener en cuenta es que el equipo ha merecido, por ocasiones y por juego, el triunfo, ya que ellos, salvo algún disparo, han hecho poco más. Con la expulsión se les complicó el partido porque teníamos un control absoluto. Nos hemos merecido marcar esos dos goles".

También valoró el ex preparador del Murcia la actuación de Alberto Quiles, de quien dijo que "ha hecho un gran partido. En espacios reducidos la gente de calidad y con talento tiene que aparecer. Ya sabemos que tiene calidad para dar el ultimo pase y que también es capaz de romper los sistemas defensivos".

A pesar de haber dado un paso de gigante hacia la clasificación para el play off, el entrenador del Recre solo quiso decir de la clasificación que "quedan cuatro partidos, que son 12 puntos, y esto puede cambiar de una semana a otra. Hemos dado un paso importante para la clasificación de cara a jugar los play off de ascenso, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. No sé que va a ocurrir porque todos los equipos están apretando y la dificultad es para todos. Ya todo lo que nos quedan son finales. El Linense el domingo también será un equipo que se encierra bien y tiene velocidad arriba, así que tenemos que tener paciencia, tranquilidad y saber jugar con el balón".

De la racha de 18 encuentros sin perder comentó que "vamos a terminar y ojalá que al acabar la temporada podamos tener muchos récords y todo el mundo esté orgulloso del equipo y de la afición que tenemos". Precisamente de la afición terminó hablando el míster del Decano para decir que "tener a casi 1.700 personas animando desde el primer momento del partido nos ha dado muchas fuerzas para seguir insistiendo desde el primer minuto. Ese ánimo continuo nos ha hecho dar ese plus que el jugador a veces ni tiene y eso es importantísimo. Como siempre digo, esta afición es espectacular".