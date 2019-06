El Recreativo ya ha vendido cerca de tres cuartos del aforo del Nuevo Colombino

El Recreativo de Huelva ha anunciado que ya se han vendido más de 13.000 entradas para el encuentro del próximo domingo frente al Mirandés, por lo que el todo apunta a que el Estadio Nuevo Colombino registrará un ambiente espectacular en el partido de vuelta de la segunda eliminatoria de ascenso a Segunda División.

“Lo de esta afición no tiene nombre”, señala en las redes sociales el club onubense, que confía en la respuesta de los seguidores onubenses. El objetivo es que el recinto deportivo presente un magnífico aspecto y sean muchas las personas que apoyen al equipo albiazul desde la grada para que logre remontar el 1-0 adverso que cosechó en el municipal de Anduva el pasado fin de semana

En este encuentro todos los abonados de la entidad tienen que pasar por taquilla, ya que el abono de la temporada no incluye los partidos del play off de ascenso. Los socios tienen reservada su localidad (al precio de cinco euros) hasta mañana a las 19:00 y además pueden beneficiarse de una promoción mediante la cual pueden adquirir otras localidades a precios muy asequibles hasta que se agoten las existencias. A los no abonados se les permite comprar un máximo de 5 entradas por persona, todas al precio único de 10 euros cada una (5€ para menores de 5 a 14 años), sea cual sea la zona del campo, hasta mañana a las 19:00, siempre hasta agotar existencias. A partir del sábado las localidades tendrán el precio único de 15 euros (5 para menores de 5 a 14 años).

Mañana el horario de la taquilla es de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00, mientras que el sábado solamente estará abierta en horario matinal y el domingo desde hora y media antes del inicio del encuentro.

La plantilla se ha ejercitado esta mañana a puerta cerrada. Todo apunta a que el técnico recreativista, José María Salmerón, tendrá la ausencia segura por lesión de Israel Puerto aunque parece que el capitán Diego Jiménez se ha recuperado a tiempo y podrá entrar en la convocatoria.