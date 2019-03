Ródenas entra en una convocatoria de 19

José María Salmerón ha citado a todos sus jugadores disponibles para el encuentro de mañana ante el Atlético Malagueño (Campo de la Federación Malagueña de Fútbol, 12:00), con la única excepción del delantero Carlos Fernández, que fue presentado el pasado miércoles y que aún no está al ritmo de sus compañeros. Así, habrá que esperar hasta los momentos previos al choque para saber si Alberto Ródenas se vestirá o no de corto, pues esa es la única duda que se cierne sobre la citación albiazul. El que regresa para volver al once es el defensa Israel Puerto, después de que el sevillano tuviera que cumplir sanción el pasado fin de semana.

La lista completa, de la que se cae el delantero del filial Arias, la componen: Marc Martínez, Álex Lázaro, Diego Jiménez, Pina, Jesús Valentín, Iván González, Israel Puerto, Pablo Andrade, Iago Díaz, Tropi, Llorente, Marc Caballé, Borja Díaz, Carlos Martínez, Caye Quintana, Ródenas, Charaf, Víctor Barroso y Quiles.