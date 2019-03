Iago Díaz: “Si nos relajamos nos estamos equivocando”

Los partidos del Decano empiezan a contarse como finales, y es difícil escapar y aislarse de la presión. Tras trece jornadas sin conocer la derrota y cada vez más cerca de cerrar un puesto del play off los albiazules mantienen el balón pegado al suelo, para ellos la euforia se contiene en la grada y no pesa a los que saltan cada domingo al césped. En la jornada dominical de esta semana le espera el Atlético Malagueño que se juegan la permanencia en la categoría.

está siendo uno de los jugadores más. El ex de la Ponferradina ha pasado por sala de prensa al término del entrenamiento de hoy para analizar la actualidad del Recre. El catalán no ha dudado en reconocer que el del pasado domingo ante el San Fernando “no fue nuestro mejor partido. Eso lo tenemos claro, lo tenemos asimilado. Fue el peor partido que hemos hecho en mucho tiempo,, que nos sirve para seguir sumando y seguir ahí arriba”.

La plantilla albiazul, que está viviendo una “semana un poco rara” por los cambios de escenarios en los que se están produciendo los entrenamientos (Punta Umbría, Nuevo Colombino y Ciudad Deportiva), no entiende que el ambiente del pasado domingo les atenazara: “Salimos muy motivados al campo y. Aquí hay muchos jugadores que han jugado delante de mucha gente en Segunda División y no creo que fuese el principal motivo. Ellos nos plantearon muy bien el partido y nosotros no supimos contrarrestarlo., yo como local no lo había vivido nunca y espero que se pueda repetir más veces porque eso sería una buena señal”.

Tanto es así, que los jugadores siguen esperando el respaldo de la afición en Málaga, a pesar de que el club no haya llegado a un acuerdo con la localidad malacitana para el envío de entradas: “Hay un poco de lío con ese tema, esperemos que la gente de Huelva pueda ir y pueda llenar el campo. Si no puede ser en Almería y en Jumilla había poca gente y conseguimos hacer buenos partidos y ganar y a eso vamos, a retomar las buenas sensaciones que perdimos el otro día y a conseguir los tres puntos porque ahora cada partido es una final y perder te perjudica mucho”.

Iago considera que eque al resto de aspirantes al play off porque “hay otros equipos que tienen enfrentamientos directos que a nosotros nos pueden beneficiar”, pero señala que “ahora todos los partidos son duros”. “Los equipos de arriba pierden puntos con los de abajo. Todos los equipos se juegan algo y el, ya en Huelva no estuvimos bien contra ellos y si nos relajamos nos estamos equivocando”, avisa el extremo.

Eso sí, los números afirman que al Recre “los filiales se nos están dando bien”, pero destaca Iago que “en Almería nos costó ganar. No podemos relajarnos y lo único que queremos es que llegue el domingo para sumar los tres puntos”.

"La actitud y dejarlo todo en el campo es innegociable porque nos estamos jugando mucho”

Marc Caballé regresó el pasado fin de semana a jugar de inicio después de haber superado completamente su lesión y haber recuperado la forma. El catalán se ha mostrado “contento” por ser titular y por la confianza de Salmerón en “un partido tan importante”. Aún así, el ex del Cornellà ha sido crítico y ha aceptado que “no fue el mejor partido del equipo, ojalá hubiera sido diferente, pero a nivel de sensaciones físicas me encontré muy bien y pude competir como los demás”.

minutos ante el Almería, pero “tenía ganas de entrar en el once y ver que estoy al nivel de mis compañeros para poder aportar todo lo que pueda en el tramo final”. Pese a sentir que ha mejorado sus prestaciones en lo condicional, Caballé sabe que “un jugador para coger ritmo tiene que jugar y por jugar un partido sesenta minutos no vas a coger tu mejor estado de forma. Me encuentro muy bien, pero necesito acumular más minutos para seguir mejorando”. Marc Caballé: "Me encuentro muy bien, pero necesito acumular más minutos para seguir mejorando" El centrocampista ya gozó de, pero “tenía ganas de entrar en el once y ver que estoy al nivel de mis compañeros para poder aportar todo lo que pueda en el tramo final”. Pese a sentir que ha mejorado sus prestaciones en lo condicional,y por jugar un partido sesenta minutos no vas a coger tu mejor estado de forma. Me encuentro muy bien, pero necesito acumular más minutos para seguir mejorando”.

El mediocentro no ha buscado culpables del mal encuentro ante el San Fernando y entiende que Salmerón tampoco va a cobrarse ninguna víctima en la próxima alineación: “No podemos culpar a nadie, pero no nos salvamos ninguno, a excepción de Marc Martínez, que hizo dos o tres buenas paradas. No se salva nadie, es un mal partido. Cada semana hay rotaciones, no paga nadie el pato. Los cambios que se den en el once para el próximo partido serán porque el míster lo considera oportuno en función del rival porque así lo ha hecho durante todo el año”.

Sobre la complejidad del choque ante el filial del Málaga ha señalado que “todos los partidos van a ser complicados. Somos el Recreativo de Huelva y llevamos trece partidos sin perder y ahora todos los rivales nos van a competir a un nivel muy alto. El Malagueño está haciendo las cosas bien, a nosotros nos puso las cosas difíciles el Almería y ellos les ganaron al Almería esta semana”.

Marc Caballé "Somos el Recreativo de Huelva y llevamos trece partidos sin perder y ahora todos los rivales nos van a competir a un nivel muy alto"

A pesar de reconocer que el Recre no estuvo bien ante el San Fernando, Marc Caballé no quiere caer en el alarmismo: “No creo que sea un aviso. La sensación que tenemos es porque nos empataron al final, no jugamos bien, había unas expectativas por el ambiente generado... Todos queríamos ganar y nos sirve para aprender, pero tampoco hay que ser negativos. Quedan 27 puntos y tenemos que sumar mucho para lograr el objetivo”. Cuestionado por el número de puntos que se van a necesitar para jugar play off no quiso hacer un pronóstico: “Es complicado porque hay cinco partidos fuera de casa y va a haber que sumar mucho. Los equipos de arriba no suelen fallar, aunque esta semana si lo han hecho. Tendremos que ir partido a partido”.

El equipo compite bien y hacemos muchas cosas bien defensivamente y eso nos da muchas garantías. Jugando mal empatamos y en la primera vuelta cuando jugábamos mal perdíamos” "No vamos a jugar siempre bien ni todos los domingos van a ser como el UCAM. Este pasado domingo hicimos muchas cosas mal y aún así empatamos" Ha querido poner en valor el canterano del Espanyol la racha sin derrotas del Decano, ya que considera que “es difícil hacer lo que estamos haciendo de no perder. No vamos a jugar siempre bien ni todos los domingos van a ser como el UCAM. Este pasado domingo hicimos muchas cosas mal y aún así empatamos.y hacemos muchas cosas bien defensivamente y eso nos da muchas garantías. Jugando mal empatamos y en la primera vuelta cuando jugábamos mal perdíamos”

Por último, y refiriéndose al choque ante los filiales, Caballé cree que al Recre se le han dado bien hasta ahora porque “intentamos competir todos los partidos y quizás a los filiales les cuesta cerrar los partidos”, pero avisa que “tienen jugadores preparados para subir a Primera División”. Sobre la importancia de adelantarse el domingo en el marcador ha señalado que “marcar primero puede ser una ventaja, pero ante el San Fernando no nos sirvió, prefiero estar por delante cuando el árbitro pite el final”.

El futbolista del Decano indica quey asegura que “el míster me está poniendo más ahora de carrilero y yo lo que intento es hacer lo máximo que puedo para el equipo”. Sobreha dicho que “hay partidos que te exigen más que otros, pero estamos preparados para terminar los partidos porque para eso trabajamos durante la semana. La actitud y dejarlo todo en el campo es innegociable porque nos estamos jugando mucho”.