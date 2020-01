La tranquilidad del Recreativo pasa por El Prado

“Ahora sé que el cielo no está lejos, nosotros sí”, comenzó a entonar el Recre, ese que había salido campeón del Grupo IV de Segunda B y que sufrió dos varapalos en el play off de ascenso, el del Fernando Torres y el del gol de Paris; que le condenaron a seguir vagando por la categoría de bronce. Puede que todo esto parezca lejano e, incluso, que haya quien no entienda la relación con el momento actual que atraviesa el viejo abuelo, pero aquellos días fueron el principio del fin.

Como dice Fito en una de sus letras, el Decano puede recitar que lleva “demasiado tiempo huyendo conmigo de mí” porque el Recre ha dilapidado todas las opciones que ha ido teniendo para enmendar la temporada y ahora el único objetivo real es rendir semana a semana para no pasar apuros de aquí al final de la campaña, todo lo que supere esas expectativas sería un auténtico milagro y todo discurso que salga del partido a partido y de mirar a una permanencia plácida es puro humo. Y es que resulta complicado progresar cuando veinte partidos después el combinado albiazul sigue siendo altamente vulnerable en las transiciones y en las acciones a balón parado.

El Recre tenía bastantes dolores de cabeza con el campeonato doméstico, pero fue lo suficientemente valiente como para echarse hacia delante y jugar la Copa apostando a caballo ganador. Ello tuvo varias consecuencias, la primera, una noche de disfrute con la eliminación del Fuenlabrada; la segunda, una decepción mayúscula con un sorteo que podría haber arreglado el ejercicio en lo económico y que se quedó en la reedición del Trofeo Colombino en pleno mes de enero; y la tercera, una saturación de partidos que ha terminado lastrando a un equipo al que ya le costaba llegar con gasolina a los tramos finales de los encuentros.

Ante esta tesitura a Monteagudo no le quedará otra que hacer encaje de bolillos ante el Talavera para presentar un once que convenza y, lo más importante, que venza. Gustavo Quezada permanecerá un partido más de baja después de acabar el choque copero ante el Fuenlabrada con una sobrecarga, Sergio Jiménez también tiene problemas en un gemelo y Carlos Martínez tiene una lesión muscular que podría dejarlo algunas semanas en la enfermería. Las ausencias de Quezada y Sergio Jiménez no hacen más que abrir de par en par las puertas de la titularidad al canterano Fran, aunque parte del mérito hay que dárselo al chaval, que se presentó definitivamente en sociedad con unos 45 minutos más que decentes ante el San Fernando cuando más feo se había puesto el asunto.

De momento hay un alarmismo moderado porque el Recreativo divisa la zona de peligro a solo cuatro puntos, aunque es el propio Talavera el que marca el abismo, por lo que una derrota este mediodía en El Prado sería una condena al sufrimiento.

No es que el cuadro toledano pase por su mejor momento, ni mucho menos. De hecho, ha perdido en tres de los últimos cuatro encuentros, pero tampoco hay que obviar que de los cinco encuentros que ha ganado cuatro han sido ante su afición, a lo que hay que sumar que en Huelva se marcharon al descanso por delante en el marcador y solo uno de los mejores arreones del Recre en esta campaña pudo hacer que el Decano revirtiera el marcador.

En este panorama al cuadro de Monteagudo no le queda otra que tratar de sumar para mantener o aumentar las distancias, abstrayéndose al máximo de lo que le espera el martes y tratando de olvidarse del cansancio acumulado hasta el momento. Es el momento de dejar de huir.