Cinta Rodríguez: “El Recre con los jugadores que tiene puede ascender”

Cinta Rodríguez es una de las jugadoras de Huelva con más proyección. Internacional en las categorías inferiores de la selección española, la onubense se ha consolidado en el centro de la zaga del Sporting, aunque no siempre fue así: “En el primer equipo del Sporting comencé jugando de lateral lateral derecho, aunque también lo hice de lateral izquierdo. Ahora es cuando Antonio Toledo me está poniendo de central, que es donde me siento más cómoda, pero la cuestión es jugar”.

Cinta asegura que “nosotras siempre estamos pendiente del Recre en nuestros viajes. Yo veo al Recre desde chica. Todo lo que puedo ir al estadio, voy y este año estoy disfrutando”. A pesar de su afición por el Decano, la canterana del Sporting no cree que “lleguemos a ser parte del Recre alguna vez. Cada uno iremos por nuestro lado. Con la historia que tiene el Sporting y su trayectoria no creo que terminemos vinculados. Si llevamos todos los años que llevamos en la élite sin el apoyo de ningún club masculino, creo que podemos continuar así”. Aunque Juan Sivianes piensa diferente: “Cada vez las mujeres tienen más afición y al final creo que se llegará a un entendimiento”. El aumento de la afición al fútbol femenino queda de manifiesto, según la jugadora del Sporting, “en que cada vez hay más gente que va a vernos a la Ciudad Deportiva”. Y lanzó un deseo, “sería muy bonito jugar en el Nuevo Colombino con una entrada como la del otro día. Hace unos años jugamos y ya vinieron cuatro o cinco mil personas. Ahora creo que tendríamos más apoyo”.

"Sería muy importante para nosotras jugar siempre en el campo en el que vamos a jugar"

Aunque la canterana lamenta las condiciones en las que entrena el Sporting: “Para nosotros sería importante entrenar siempre en el mismo sitio, en el que vayamos a jugar, aunque al menos este año entrenamos un día en La Orden”.

La onubense, que ve al Recre jugando los play off y “a lo mejor hasta ascendiendo porque tiene muy buenos jugadores”; no encuentra explicación a la irregularidad del Sporting: “No sabría decir, tenemos días. Está en nosotras, en las jugadoras, pero no sé porque el equipo cambia tanto su rendimiento”. A pesar de ello, está segura de que “seguiremos un año más en la categoría, aunque tenemos que ir partido a partido”.