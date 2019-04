El Recre tiene una ventaja que no tienen sus rivales

Hay tópicos en el mundo del fútbol que por el hecho de serlos no dejan de ser verdad. El partido a partido, domingo a domingo es una realidad. Salmerón aseguró ayer en rueda de prensa que no hace cuentas, pero el técnico está convencido de que “hay que conseguir muchos puntos” y terminó poniendo una cifra: “Con 12 puntos nos da para clasificarnos seguro”. Y tan seguro, ya que aún resta un UCAM-San Fernando en la antepenúltima jornada y el Recre saca cuatro puntos a ambos, clasificándose en el triple empate. También ha logrado entrar en las cábalas el Badajoz, que está ahora a seis del Decano y al que se le gana el goal average particular.

Quiso evidenciar el preparador almeriense una ventaja que tiene el Decano y que ha logrado pasar desapercibida hasta el momento: “Hay enfrentamientos directos. Los partidos van a ser difíciles para nosotros, pero el resto de equipos se van a enfrentar entre ellos y ya sabemos que uno de los dos no suma y si suman es solo punto. No me he puesto a mirar porque es perder el tiempo, pero sé que hay enfrentamientos directos”.

Puestos a elegir escenario para las victorias, es evidente que el Nuevo Colombino es el ideal, pero Salmerón asevera que “le doy la misma importancia al partido de casa que al de fuera. En casa los partidos valen tres puntos, lo que ocurre es que la gente se va contenta, ve a su equipo y se va feliz por ver un buen partido y ganar. Pero a mí los puntos me valen igual, yo planteo los partidos igual en casa que fuera e intentamos ganarlos todos. Los números están ahí y tenemos igualdad. Estamos teniendo una regularidad muy grande”.

El primero de los partidos en casa para los albiazules les medirá al Talavera, que según Salmerón es, “un equipo que defensivamente va a venir con las líneas muy juntas, tiene distintos sistemas de juego con los que puede jugar, bien con línea defensiva de cuatro o de cinco; tiene jugadores de calidad, sobre todo por banda y entre líneas, como Molinero o Espinar, que es un delantero típico de la categoría. Al final es estar atentos a las transiciones, a las situaciones con espacios en las que puedan hacernos daño. Es un equipo más de Segunda B, que empezó bien, que mantiene una línea normal, pero que te puede ganar si no haces las cosas bien”.

El Recre tendrá la oportunidad de demostrar que ha logrado superar el varapalo que supuso empatar en el descuento ante el Melilla: “El golpe después de un gol en ese minuto es difícil de asimilar sobre todo en las horas posteriores, pero a partir hemos analizado cómo han pasado las cosas, lo hemos asimilado y ya estamos pensando en lo que viene. No podemos pensar en el error o en lo que hicimos mal, sino mejorar esas situaciones. Sí que es verdad que nos hizo daño en ese momento en el que nos creíamos que teníamos los puntos en la casaca”.

"En el último tramo de Liga cada detalle y cada aspecto te puede penalizar"

Ha vuelto a incidir el preparador albiazul en que “una de las cosas que ocurre en los finales de Liga es que cada detalle y cada aspecto te puede penalizar. No es presión, es responsabilidad y muchas veces hay equipos que no se juegan nada y la gente cree que son más fáciles y es todo lo contrario porque van sin ninguna presión. Los demás equipos que estamos luchando por lograr un objetivo tememos todo y eso hace que esa responsabilidad pueda añadir dificultad. Hay que estar muy centrados y muy tranquilos”.

En ese sentido, ha añadido que “a mí me parecen difíciles todos los partidos. Antes Cartagena y UCAM ganaban a todo el mundo y ahora tienen dificultades. ¿Por qué la semana pasada solo ganó un equipo de los de arriba? Creo que hay que analizar que la circunstancia es para todo el mundo. Desde aquí creemos que solo tenemos dificultades nosotros. La temporada es buenísima y queremos que sea espectacular, pero la gente muchas veces olvida que queríamos una temporada bonita y tranquila y creo que hasta ahí hemos cumplido. No quiero decir que no seamos ambiciosos y que no queramos lo máximo, desde el primer momento que llegué hemos querido lo máximo, pero siempre pensando en que había que hacer una temporada buena y había que ser un equipo fuerte, como lo estamos siendo”.

No entiende el almeriense que los goles encajados en los últimos minutos respondan a un bajón físico del equipo: “Los últimos 25 minutos ante el Melilla fuimos superiores. Si enseño los porcentajes de los minutos de los goles nuestros igual se sorprendería alguno. Nosotros en los últimos 20 o 25 minutos siempre estamos en buenas condiciones. La segunda parte fue de un nivel espectacular a nivel físico. Otra cosa es que marques gol o no y que eso determine el partido, pero el equipo no tiene ningún problema físico”.

De su futuro aclaró que “nosotros por ascender tenemos contrato todos. El primer club con el que yo voy a hablar va a ser el Recre, se hablará y se verán todas las circunstancias, el proyecto que se puede plantear y tienen en mente”.