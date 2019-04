Salmerón: "Con doce puntos nos da para jugar el 'play off'"

El técnico del Recreativo, José María Salmerón, ha pasado en la mañana de hoy por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva al término del entreno. El preparador ha valorado positivamente la semana, con la excepción de "los primeros días, sobre todo por el viaje que tuvimos de Melilla que fue un poco difícil por la vuelta". El míster albiazul ha pasado página del doloroso empate ante el cuadro norteafricano, del que ha señalado que "el golpe después de un gol en ese minuto es difícil de asimilar sobre todo en las horas posteriores, pero a partir hemos analizado cómo han pasado las cosas, lo hemos asimilado y ya estamos pensando en lo que viene. No podemos pensar en el error o en lo que hicimos mal, sino mejorar esas situaciones. Sí que es verdad que nos hizo daño en ese momento en el que nos creíamos que teníamos los puntos en nuestra casaca".

Ha vuelto a incidir el preparador albiazul en que "una de las cosas que ocurre en los finales de Liga es que cada detalle y cada aspecto te puede penalizar. No es presión, es responsabilidad y muchas veces hay equipos que no se juegan nada y la gente cree que son más fáciles y es todo lo contrario porque van sin ninguna presión. Los demás equipos que estamos luchando por lograr un objetivo tememos todo y eso hace que esa responsabilidad pueda añadir dificultad. Hay que estar muy centrados, muy tranquilos, con confianza, pensando en cada partido, analizando para mejorar los aspectos que hemos hecho mal y potenciar los que hemos hecho bien y dejarnos de cualquier otra cosa que nos desvíe de ganar el domingo".

En ese sentido, ha añadido que "a mí me parecen difíciles todos los partidos. Antes Cartagena y UCAM ganaban a todo el mundo y ahora tienen dificultades. ¿Por qué la semana pasada solo ganó un equipo de los de arriba? Creo que hay que analizar que la circunstancia es para todo el mundo. Desde aquí creemos que solo tenemos dificultades nosotros. Yo llevo mucho tiempo ya y he estado en otros sitios y en los últimos partidos tienes que tener la capacidad de estar tranquilo, de tener la confianza, de no meter más presión de la que hay y que la gente confíe en este equipo porque ha hecho méritos para ello. La temporada es buenísima y queremos que sea espectacular, pero la gente muchas veces olvida que queríamos una temporada bonita y tranquila y creo que hasta ahí hemos cumplido. No quiero decir que no seamos ambiciosos y que no queramos lo máximo, desde el primer momento que llegué hemos querido lo máximo, pero siempre pensando en que había que hacer una temporada buena y había que ser un equipo fuerte, como lo estamos siendo".

Ha lamentado Salmerón que se hayan escapado dos victorias en el añadido en los últimos cuatro encuentros: "Es una pena que hayamos perdido cuatro puntos con San Fernando y Melilla en el descuento. En ese momento, sobre todo en el partido del Melilla, veíamos que ellos no eran capaces de poder marcar, cuando nosotros teníamos el partido prácticamente resuelto. Tenemos que controlar esos minutos. No es fácil, pero tenemos que trabajar en eso y en otros aspectos del juego, que parecían resueltos, pero que en los últimos partidos no hemos dominado. Tenemos que seguir mejorando, lo hablamos y tenemos que tener confianza en este equipo".

No entiende el almeriense que los goles encajados en los últimos minutos respondan a un bajón físico del equipo: "Los últimos 25 minutos ante el Melilla fuimos superiores. Si enseño los porcentajes de los minutos de los goles nuestros igual se sorprendería alguno. Somos un equipo que manejamos los partidos y los partidos son duros ahora y a partir del minuto 60 aparecen las situaciones de contrarrestar y de poder marcar y poder tener más fluidez en el juego. Nosotros en los últimos 20 o 25 minutos siempre estamos en buenas condiciones. La segunda parte fue de un nivel espectacular a nivel físico. Otra cosa es que marques gol o no y que eso determine el partido, pero el equipo no tiene ningún problema físico. De hecho, en la segunda parte estuvimos mejor que en la primera".

Del rival de este domingo, el Talavera, el míster recreativista ha dicho que "es un equipo que defensivamente va a venir con las líneas muy juntas, tiene distintos sistemas de juego con los que puede jugar, bien con línea defensiva de cuatro o de cinco; tiene jugadores de calidad, sobre todo por banda y entre líneas, como Abel Molinero o Espinar, que es un delantero típico de la categoría. Al final es estar atentos a las transiciones, a las situaciones con espacios en las que puedan hacernos daño. Es un equipo más de la Segunda B, que empezó muy bien, que mantiene una línea normal, pero que te puede ganar si no haces las cosas bien".

De la convocatoria para el encuentro ha indicado que "esta semana está difícil. Carlos (Fernández) está ya al ritmo de los demás, le falta el ritmo de partidos, pero está en condiciones de entrar en la convocatoria y lo que tiene a su favor es que tiene unas condiciones distintas a todos los jugadores. Quizás vaya y no se lo merezca a nivel de trayectoria de todo el año, pero tiene unas condiciones que tenemos que tener de una manera o de otra".

El entrenador del Recre ha querido evidenciar la importancia de un delantero rematador de área al señalar que "en el Melilla saltó Traoré en los últimos 25 minutos y al final marcó en el 94. Chico ya nos resolvió un partido entrando de fuera. Son jugadores de unas cualidades distintas que hay que tener en esta categoría. Es un recurso más que tiene que tener el equipo. Cuando un equipo está fuerte defensivamente, como nos vamos a encontrar al Talavera, con las líneas muy juntas... Si vas a meter centros tienes que tener alguien que vaya bien al remate".

Ha admitido Salmerón que la injusticia sacudirá al jugador que se quede fuera de la lista: "El que no vaya merecerá estar, pero tenemos que mirar qué soluciones podemos tener en un momento determinado, tanto si se pone el marcador a favor como si se pone en contra. Las condiciones de Carlos (Fernández) no las tiene otro jugador en la plantilla y quizás tenemos otros jugadores con condiciones parecidas que no estarán en la convocatoria. Es un problema para el entrenador, pero es una virtud de la plantilla. Intentaremos que el jugador siga estando fuerte porque tendrá otras oportunidades".

En esa línea, el míster recreativista ha hablado particular de Charaf, del que ha dicho que "es un tipo muy positivo, que está dando al grupo mucho nivel. Siempre miramos al que está jugando, pero el que no está jugando hace que el que juega no se duerma. No ha tenido ni una oportunidad, pero tiene mucha calidad. Nosotros tenemos seis medios y al final tengo que ver un poco esa situación. Es un chico joven y va a tener un gran futuro".

No ha querido olvidar el preparador recreativista que equipos como Marbella y Badajoz "están en los presupuestos más altos. A veces los equipos arrancan más tarde, tienen sus dificultades... El Murcia, que comenzó con un gran presupuesto, ha tenido problemas. La liga es muy larga y hay que ser regulares y nosotros lo hemos sido todo el año. Eso es importante y no debemos olvidarlo. El final puede ser incierto para todo el mundo, pero el equipo está haciendo las cosas bien".

Cuestionado por el número de puntos que considera necesario para poder acceder al play off o pelear el liderato, Salmerón ha dicho que "no hago cuentas, pero creo que hay que conseguir muchos puntos. Hay enfrentamientos directos, nosotros ahora tenemos una cosa que tenemos buena. Los partidos van a ser difíciles para nosotros, pero el resto de equipos se van a enfrentar entre ellos y ya sabemos que uno de los dos no suma y si suman es solo punto. No me he puesto a mirar porque es perder el tiempo, pero sé que hay enfrentamientos directos". Eso sí, el ex del Murcia tiene claro que "con 12 puntos nos da para clasificarnos seguro".

En cuanto a la trascendencia de los partidos en el Nuevo Colombino ha indicado que "le doy la misma importancia al partido de casa que al de fuera. En casa los partidos valen tres puntos, lo que ocurre es que la gente se va contenta, ve a su equipo y se va feliz por ver un buen partido y ganar. Pero a mí los puntos me valen igual, yo planteo los partidos igual en casa que fuera e intentamos ganarlos todos. Los números están ahí y tenemos igualdad. Estamos teniendo una regularidad muy grande".

Por último, Salmerón ha hablado de su futuro para señalar que "nosotros por ascender tenemos contrato todos. El primer club con el que yo voy a hablar va a ser el Recre, se hablará y se verán todas las circunstancias, el proyecto que se puede plantear y tienen en mente".