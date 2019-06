Llorente deja abierta la puerta a su continuidad

La eliminación del Recreativo del play off dio lugar a los numerosos mensajes de despedida por parte de los jugadores que han compuesto el plantel de la presente campaña. La mayoría de ellos parece que han puesto punto y final a su etapa como jugadores del Decano, pero no todos ellos han cerrado la puerta a su continuidad. Así, al margen de Álex Lázaro, Víctor Barroso e Iván González, que tienen contrato en vigor (como Carlos Martínez) y que se han expresado dando la sensación de que su futuro seguirá vinculado al del Decano, hay otros futbolistas que también considerarán las propuestas del Recre. Tal y como publicó este diario en su edición del pasado martes, Diego Jiménez es el jugador que más cerca está de sellar su continuidad, ya que el jugador es feliz en Huelva y el club está muy satisfecho con su rendimiento, pero el club también tratará de retener a otros hombres que han sido muy importantes a lo largo de la temporada.

El onubense Caye ya ha señalado que valorará las distintas opciones que se le presenten, incluyendo la del Decano. Es más, el isleño solo saldrá del Recreativo para marcharse a un club de superior categoría. Otro de los jugadores que entra en los planes del club es Fernando Llorente. El centrocampista también ha sido determinante durante toda la campaña y ayer se despidió de la temporada a través de sus redes sociales con el siguiente mensaje: “No llores porque ya se terminó...sonríe, porque sucedió. Hay temporadas que deberían ser eternas y esta siempre será recordada con una gran sonrisa. Orgulloso de toda mi gente, mi equipo, mi afición”. El ex de Mirandés o Real Murcia parece dejar la puerta abierta a su continuidad.

"No llores porque ya se terminó...sonríe, porque sucedió". Hay temporadas que deberían ser eternas y esta siempre será recordada con una gran sonrisa. Orgulloso de toda mi gente, mi equipo, mi afición. 💙#DecanodeMiAlma @recreoficial pic.twitter.com/7tvuPiTyom — Fernando Llorente (@FerLlorente25) 19 de junio de 2019

También se despidió ayer Borja Díaz. El madrileño parece interesar a equipos de Segunda División, además de que el Recre no ha realizado ningún movimiento para renovarle. El ex del San Sebastián de los Reyes se marcha agradecido por “hacerme sentir lo que no había sentido antes en un campo de fútbol”.