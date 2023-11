Antonio Domínguez: "Sabe muy bien ganar en el último segundo"

Nadie puede negar que Antonio Domínguez fue uno de los hombres clave en la victoria frente al Atlético Sanluqueño. El de Punta Umbría ha comparecido este miércoles en sala de prensa para abordar las claves del triunfo el pasado domingo así como el estado actual de la plantilla antes de viajar a Mérida, un partido vital para las aspiraciones de permanencia del equipo esta temporada.

Domínguez puso en valor las muchas oportunidades que tuvo el decano para hacerse con la victoria a pesar de que esta no llegase hasta los momentos finales del encuentro. "Fue un premio a la insistencia", consideró. "El partido dura 90 minutos y aunque es cierto que el juego no fue muy vistoso tuvimos muchísimas oportunidades tanto en la primera como en la segunda parte". Pese a todo, el centrocampista no resta importancia a lograr los tres puntos en el descuento. "Sabe muy bien ganar en el último segundo"

El recreativista no considera que el triunfo sobre los gaditanos sea solo una cuestión de azar. "Venimos de una dinámica muy positiva, con tres victorias consecutivas en una categoría muy dura". A pesar de lo cual, "hay que tener los pies en el suelo".

El equipo se enfrentará este domingo al Mérida AD, un equipo que no logra la victoria desde la jornada 3 y que se encuentra actualmente en puestos de descenso, algo que Domínguez no considera relevante. "El rival no está en una buena dinámica pero nosotros tenemos que olvidar lo conseguido hasta ahora y centrarnos en nuestro estilo", aseguró. "Es un viaje muy importante porque queremos seguir con la buena racha".

En lo personal, Antonio Domínguez quiso dejar claro que se encuentra en un buen momento de forma."Me encuentro bien con el balón, muy contento, como todos estoy para aportar y dispuesto para ayudar al equipo". En lo colectivo, este hecho lleva a que "estamos demostrando que estamos dando la cara".

Sobre los aspectos a mejorar, el puntaumbrieño aseguró que "perdimos el balón en zonas que no deberíamos", algo que el equipo debe corregir. "Para mejorar hay que seguir creyendo en el juego y para ello estamos trabajando".

A pesar de esta buena racha, Domínguez no quiere oir hablar de play-off. "Soñar es gratis", aseguró, "pero tanto yo como mis compañeros estamos centrados en el Mérida. Queremos ir partido a partido".