Ale Santos: "En la cantera del Recre hay muchos diamantes por pulir"

Del Trigueros Balompié hasta el Recreativo de Huelva y dispuesto a pelear por llegar a lo más alto. Ale Santos, canterano del Decano, ya cuenta con minutos en competición oficial con el primer equipo del Recre y trabaja día a día para cumplir todos sus sueños.

Tras dejar el equipo de la localidad natal de su madre, el joven jugador albiazul estuvo una temporada en el Romero Pancho, equipo del SAFA Funcadia de Huelva. El año siguiente, con tan solo siete años, fichó por el Recreativo de Huelva, "mi casa, donde llevo ya 13 años".

"Desde pequeño siempre quise entrenar con los compañeros de la primera plantilla y debutar", ahora, tras realizar la pretemporada con el equipo de Abel Gómez, estar convocado y debutar en Copa del Rey, Ale Santos "está cumpliendo un sueño". Uno de los muchos que le quedan.

El canterano siempre ha tenido "ofertas para salir cedido", pero él lo tiene muy claro, "de momento solo pienso en el Decano". Siente amor por el azul y blanco. Lo lleva en la sangre y siempre ha confiado en que su momento llegaría. "Este era mi año y confiaba en mi". Así ha sido. Ale Santos ha dado ya un gran salto en su carrera y al cumplir el primero de sus objetivos para continuar trabajando y "seguir dando lo máximo de mi".

Cuando Abel Gómez contó con él el pasado verano para comenzar a preparar el curso en Primera Federación, Ale sintió "la máxima ilusión", sobre todo, "cuando vi la confianza que me dio el míster con tantos minuto en pretemporada". Además, Ale Santos también reconoce "lo cómodo que me sentía con el grupo" que es "como una familia". "Todo iba sobre ruedas", el camino solo ha hecho mas que empezar.

El defensa albiazul, que debutó en Copa del Rey ante el Tudelano, desea "que me den la oportunidad para demostrar lo que soy" en Primera Federación. Una oportunidad que llegará más pronto que tarde porque Ale Santos pone empeño cada día en seguir mejorando.

"Mis compañeros me cuidan mucho y me dan muchos consejos" un matiz fundamental para Ale Santos que está comenzando a despegar en su carrera y que se deja asesorar por los veteranos del vestuario y por el entrenador del Recreativo.

El camino hasta debutar con el primer equipo del Decano no ha sido sencillo. "Mis padres siempre me han tenido que llevar a los entrenos, a los partidos y ahora están incluso más ilusionados que yo", De cara a esta temporada, "de momento ya he conseguido algo que para mi era muy importante como era debutar en Copa del Rey" y "ahora estoy intentando tener minutos en liga y dar lo máximo de mi".

Durante toda la semana, Ale Santos trabaja con la primera plantilla y el viernes "me suelen decir si esa semana voy convocado con el primer equipo o con el filial y me adapto". "Tengo mucha confianza en mi" y, aunque, "el equipo está teniendo un rendimiento muy alto y son jugadores muy buenos, en mi posición, sobre todo". Mis compañeros "están compitiendo muy bien y demostrando lo que son".

"Estoy muy contento por todas las convocatorias" y el defensa sigue "esperando la oportunidad para cuando me la den estar preparado al 100% tanto mentalmente como físicamente" con un equipo que "veo muy bien, que "está muy unido y muy confiado en lo que queremos y que, fácilmente, va a conseguir el objetivo".

El Recreativo de Huelva debería tener algún punto más en lo que va de temporada, pero "al fin y al cabo todos los partidos son diferentes y esta liga es muy complicada con rivales muy duros", pero el equipo albiazul "estamos haciendo todo como sabemos y esperamos tener mejores resultados".

El canterano del Decano valora el trabajo del filial recretivista y reconoce que "hay muchos diamantes por pulir". Ale Santos apuesta por sus compañeros que "tienen un nivel muy alto y si creen en ellos mismos y trabajan" pueden conseguir llegar al primer equipo.

Con 81 minutos en Copa del Rey, el albiazul "ya ha cumplido un sueño" sobre todo "por la confianza que me transmitió Abel". Ahora tiene que tener "más ambición y aspirar a más" para seguir dando pasitos de la mano del club de su vida.