Una nueva prueba de fe

Era mediados de marzo de 2016 cuando el Recreativo lanzó una llamada de auxilio. El abuelo se moría. “Podría ser el último partido de nuestro viejo Decano”, decía el comunicado oficial del club. Hubo quien se quedó paralizado, hubo quien tuvo un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo y hubo quien no tuvo más remedio que llorar porque no pudo contener las lágrimas.

El Recre salió de esa, como de tantas otras. Le costó, pero no hubo ni uno que no arrimara el hombro, que no se dejara la garganta o que no visitará al abuelo que estaba tan malito. Ese momento, por la capacidad selectiva del ser humano, se antoja como muy pasado, pero forma parte de la historia reciente. Es una de las piedras en el longevo camino del más antiguo club de fútbol del panorama nacional, otra muesca más en el revólver. Una de tantas.

Tampoco se olvidará el tiro de Galindo en el Recre-San Fernando de la temporada 16/17. El balón se fue rozando el palo. Los que estaban allí dicen que se hizo un silencio sepulcral, pero la realidad es que los que estaban allí soplaron a la vez para terminar enviando el balón fuera. Cuando crean que están perdiendo la humildad revisen las imágenes y verán el sufrimiento reflejado en todos los jugadores del Decano, en especial en Iván Robles (Uno di noi).

Por suerte la historia del Recre es una montaña rusa y ahora está apuntando a las estrellas. Su subida se vio abruptamente cortada el pasado fin de semana en Fuenlabrada. La peor media hora de la temporada en el peor momento, ¿y qué? Pues que el coraje y la rabia de la plantilla se han ido incrementando durante la semana, especialmente tras el recibimiento del pasado domingo al equipo en su llegada de Fuenlabrada. Salvando las distancias, la afición del Decano rememoró el recibimiento que se hizo al equipo que, comandado por Joaquín Caparrós, no logró ascender en Soria en 1997. Otra de las semillas plantadas por la recremanía. Ese fue el 1-0. El segundo se marcó el martes, cuando en apenas ocho horas se agotaron las entradas. 21.670 espectadores en el Nuevo Colombino. Sí, en un play off de ascenso, pero sí, con un 3-0 en contra. Y todavía hay quien duda de Huelva y su gente.

El recibimiento de la afición el pasado domingo recordó al del no ascenso de 1997

El partido es una prueba de fe, pero también una oportunidad de celebrar la vida. Llegados al ecuador de la eliminatoria el marcador es muy adverso, pero ¿quién no recuerda el gol de Álvaro Antón al Lugo el día que el Recre de Sergi levantó un 0-3 en la segunda parte?¿Quién no ha pensado en la remontada del Liverpool en Anfield en semifinales de la Champions de este año? Los milagros existen.

El abuelo estaba a punto de irse a casa, a su casa, que es la Liga de Fútbol Profesional, pero parece que se le ha complicado el alta. No hay nada que lamentar porque fue peor cuando estaba en la UVI.

El entrenador que habita dentro de cada aficionado al fútbol tiene claro que el Recre tiene que salir a embotellar al Fuenlabrada, que hay que ser ofensivos y agresivos, que la clave está en marcar pronto... Pero si el que la lleva la entiende el que mejor debe saber lo que hacer ese es Salmerón. El técnico está curtido en mil batallas y su discurso y sus actuaciones hacen entender que en su cabeza no cabe ir a la eliminatoria de ‘repesca’. Si complicado ha sido acertar alguna alineación del Recre durante el año, la de mañana es imposible. No hay problema porque así ha vivido el Decano en la gloria durante todo el ejercicio.

El Nuevo Colombino será el jugador número 12, pero el Fuenlabrada no va a doblegarse tan fácilmente. En la ida demostró ser un señor equipo con otro gran entrenador, pero deben saber los madrileños que rendirse no es costumbre onubense. Aunque no sea Domingo de Pentecostés no se puede perder la fe porque la primera premisa para que algo ocurra es creer. ¡Sí se puede!