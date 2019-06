Mere: "Vamos a intentar ganar el partido en Huelva y no a defender un resultado"

Baldomero Hermoso Mere, entrenador del Fuenlabrada, no planteará un partido defensivo, según asegura a la página web del club madrileño. La semana de trabajo ha ido “muy bien. Con absoluta normalidad. Contentos por el rendimiento del partido anterior y mentalizados con el que viene. No hay que lamentar lesiones y han recuperado bien del esfuerzo. Estamos preparados. Hay normalidad, alegría y las ideas claras”.

Respecto a la polémica habida con la alineación indebida, no le da importancia y destaca que “estamos centrados en lo que va a pasar dentro del terreno de juego. En corregir y en reforzar las cosas del partido anterior, la dinámica habitual de todo el año”.

Las estadísticas le favorecen tras el 3-0 de la ida:“El resultado es el que es afortunadamente. Es una renta muy buena, pero empieza un partido nuevo. No hay que pensar en el resultado. El escenario tiene que ser motivante al congregar a tanto público. No me gusta lo de sufrir, creo que tenemos que divertirnos sufriendo cuanto toque. Hay que afrontarlo con alegría y entusiasmo y va a ser un gran partido”.En Huelva el Fuenlabrada se encontrará un gran ambiente: “Sinceramente me ocupa la preparación del partido y cómo están mis jugadores. No tengo nada que decir porque no me distrae nada. A lo único que dedico tiempo es al partido”, manifiesta Mere.

En un duelo de este tipo influye tanto lo físico como lo anímico: “Partidos como el de la semana anterior desgastan a nivel físico y mental y la recuperación es muy importante. Es clave cómo afrontar esta semana”.

El Nuevo Colombino registrará un lleno con más de 21.000 personas: “Significa dos cosas. Lo que ya sabíamos, que tienen una magnifica afición y que por algo es el Decano del fútbol español. El equipo necesita a su afición y ha respondido. Es un detalle de grandeza. Nos tenemos que sentir orgullosos de los jugadores que tenemos que de alguna forma han provocado esa respuesta en ellos”.

¿Qué tiene que hacer el Fuenlabrada para contrarrestar al Recre y conseguir el ascenso? “Tenemos que ser fieles a lo que somos y hemos sido durante el año. Vamos a intentar ganar un partido y no a defender un resultado. La concentración va a ser clave. Concentración clave y no cometer errores. Tenemos un gran rival enfrente, el otro día no tuvieron un buen día, pero tienen mucho nivel. Que nada nos distraiga de lo que tenemos que hacer. Vamos con una mentalidad clara de ganar. Tenemos claro por dónde pasa la posibilidad de ascender”.

Para el técnico, es vital jugar con la cabeza: “Intentamos hacer un trabajo en ese sentido. Cuanto más se acerca el partido en mejor disposición estamos. Nos centramos en qué tenemos que hacer a nivel individual y colectivo. Tenemos que tener esa capacidad de concentración para, al margen de lo que pase, no nos distraigamos de lo que tenemos que hacer. Hay que mirar pensando en positivo”.

¿Será el partido más importante de su carrera: “He hecho poco en el fútbol. Es el partido más importante por lo que desencadena. No quiero faltar al respeto a los otros clubes en los que he vivido eliminatorias de ascenso y lo he vivido de la misma manera. Estoy tranquilo y con ilusión”.