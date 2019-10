Algo más que tres puntos para el Recreativo

No todos los días puede uno vestirse de sus mejores galas. El Recreativo afronta uno de los partidos más atractivos de la temporada y lo hace con la sonrisa puesta, acompañando al traje y a los zapatos de charol. Además, llega el Decano a la cita con el orgullo herido tras haber patinado en Marbella, donde el partido pedía más rock&roll y menos baile de salón, pero el Recre no supo adaptarse a las exigencias del choque, a pesar de que sabía de sobra lo que le iba a esperar.

Monteagudo tendrá que resolver su primer gran rompecabezas de la temporada porque, por suerte, el Decano ha visto como la enfermería se ha vaciado, por lo que el técnico albaceteño ha podido respirar tranquilo, sobre todo porque recupera a Quique Rivero, al que una brutal entrada ante el UCAMha mantenido alejado de los terrenos mes y medio.

El fútbol es tan caprichoso que el Recre había habitado en la zona de play off de ascenso y había acumulado un total de cinco jornadas sin perder, pero la derrota del pasado fin de semana ante el Marbella supuso su salida de los cuatro primeros puestos y una nueva racha de tres encuentros sin ganar. Fútbol es fútbol, como ya dijo Boskov.

A pesar de ello, la clasificación es algo anecdótico, al Recreativo le urge terminar de encontrar la identidad que quiere su entrenador, que espera terminar de armar un conjunto que sea protagonista con el balón, con un eminente carácter ofensivo y con una solidaridad desbordante en defensa. Para ello es fundamental la recuperación del ya mencionado Quique Rivero porque, hasta ahora, se están imponiendo las conducciones de Isi Ros o Carlos Martínez, las cabalgadas de Nano, los desmarques de Chuli o la magia de Quiles.

Quique Rivero regresó al trabajo grupal durante la semana y podría entrar en la convocatoria

Todo esto son virtudes de este Recre, pero se espera una máquina mucho más engrasada capaz de aunar todas estas virtudes para convertirse en un ciclón colectivo. También es cierto que para ello es fundamental que los futbolistas castigados por las lesiones terminen de coger el ritmo competitivo porque un ataque con Alfonso, Rubén Cruz y Víctor Barroso es top para la categoría, pero Monteagudo aún no tenido la posibilidad de disfrutar con regularidad de ellos.

El míster albiazul ha destacado hasta el momento por ser claro y sincero. En la lectura del duelo ante el Marbella había una alta dosis de enfado con su plantilla por no ser capaz de asimilar el trabajo semanal, ese que decía que en los primeros veinte minutos de partido en Marbella había que parar el ritmo y estar más concentrados que nunca porque los de Cubillo siempre quieren dar el primer golpe, y mientras antes mejor. Ocurrió que los malagueños marcaron en el minuto 3 y eso no sentó bien a Monteagudo. Por eso el expreparador de Cádiz o Lugo realizará algunos cambios en el once. A él, que estuvo dos años en Cartagena, el choque le generará algún cosquilleo en el estómago, por lo que es muy probable que, atando cabos, se entienda el retorno de Óscar Ramírez al lateral derecho.

Segura será también la vuelta de Diego Jiménez al centro de la zaga tras cumplir su partido de sanción.El capitán es un pilar fundamental para el Decano. Primero porque es capaz de defender al espacio y segundo porque con sus coberturas termina haciendo mejores a sus rivales. Los sacrificados serán Cera y Borja García. También podría haber algún cambio en ataque, como la entrada de Alfonso en banda izquierda, para que el equipo tenga en uno de sus costados un registro diferente al que oferta Isi Ros en el otro, por lo que Carlos Martínez podría volver a asumir el rol de revulsivo.

Los visitantes tendrán que buscar solución a la ausencia de laterales derechos naturales

Si el Recre llega con todo su arsenal disponible, el Cartagena se ha plantado en Huelva con un problema serio, su lateral derecho. Con Fucile sancionado y con Markel Etxebarría lesionado, Munúa tendrá que desplazar a un central. Las opciones son Álex Martín o Andújar, pero el segundo está siendo el central más fiable de los departamentales y todo lo que sea sacarlo de su zona de confort puede terminar convirtiendo un problema en dos. En el centro del campo Cordero y Verza serán bajas, por lo que las opciones se reducen para el preparador uruguayo.

No hay que olvidar el componente sentimental de un partido en el que regresa a Huelva Marc Martínez, pero que tendrá en el Recre, además de a Monteagudo, a cinco excartageneros. Casi nada.