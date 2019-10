Monteagudo: "Yo he venido al Recreativo a ascender"

El técnico del Recreativo de Huelva, Alberto Monteagudo, ha comparecido ante los medios al término de la penúltima sesión de la semana. El preparador albiazul ha analizado el duelo del próximo domingo (Nuevo Colombino, 17:00) ante el líder del Grupo IV, el Cartagena, al tiempo que ha valorado el momento por el que atraviesa el cuadro albiazul.

El albaceteño se ha mostrado, en primer lugar, satisfecho y contento con haber podido contar con todos los integrantes de la primera plantilla en los dos últimos entrenamiento. El Decano ha ido recuperando efectivos hasta que el último jugador con molestias, Quique Rivero, ha podido trabajar con cierta normalidad junto al resto del grupo: "Rivero está entrenando bien, no tiene dolor, tiene buenas sensaciones y como es delgadito no ha perdido mucho la forma. Lleva muchas semanas fuera, pero si me dice que está para jugar y aportar lo valoraremos".

La situación del Decano es diametralmente opuesta a la del Cartagena, que llega a Huelva con cuatro bajas importantes: "Ellos pierden a sus dos laterales derecho, no pueden contar con Cordero, tampoco con Verza... Es un equipo que tienen mucho potencial por dentro y hacen muchos cambios, en función del rival y del escenario. Son cuatro bajas importantes para ellos y nosotros es verdad que tenemos a todos, pero alguno de ellos con falta de ritmo. Ahora lo que estoy es deseando tener a todo el mundo en las mejores condiciones y que el que salga nos aporte ese plus".

Sobre la relevancia clasificatoria de vencer al actual líder ha indicado que "ahora no tiene importancia la clasificación ni si nos acercamos más o menos, pero sí sirve para seguir siendo fuertes en casa y quitarnos el mal sabor de Marbella, en el que no tuvimos opciones de ganar. Se puede perder, pero no de la forma en la que lo hicimos, sin tener ninguna opción de lograr la victoria".

Del rival ha dicho que "es un equipo compacto, solo tiene dos goles en contra, por lo que es un equipo fuerte y bien armado y luego tiene a Elady, a Carrasquilla, a William, a Caballero... más todo lo que tenía ese equipo. Es un equipo que te avasalle, pero con el tiempo va buscando a sus extremos, aunque su fútbol parte de que no le tiren a puerta". Precisamente por ello, Monteagudo ha insistido en la idea de "leer bien el partido durante su desarrollo para ser nosotros y tener la capacidad que tenemos nosotros de llegar. Tenemos que ser solventes en las pérdidas y tener un punto más de agresividad que ellos, ese que te tienen que dar los resultados en contra".

Para Monteagudo el Cartagena ha ido cambiando su estilo con Munúa, desde ser un equipo más atrevido a protegerse antes de pensar en tener el balón: "Parece ser que le han dado un punto más de solidez a su fútbol. Ya se vio en la confección de la plantilla cuando buscaron jugadores más veteranos, más sobrios... Al no ascender puedes pensar que algo estás haciendo mal. Son un punto más rocosos". El entrenador del Recre, a pesar de que los equipos conservadores sacan buenos resultados, no renuncia a ser dominador y protagonista: "Creo que en Segunda B , y más en el Grupo IV, ese tipo de estructuras defensivas reciben más premio, pero como nuestra idea a mí me ha dado resultados y encima la gente se va contenta insistimos en ella. Yo soy más bueno en eso que en armar equipos para no perder. Lo que pasa que necesito a la gente a tope y muy concentrados durante todo el partido, pero está claro que yo he venido a ascender al Recreativo. La idea es que el equipo sea más regular".

Del potencial económico del rival y de otros conjuntos de la categoría también ha hablado el míster albiazul: "Es de los más poderosos, como el Córdoba. Yo sé el presupuesto que tienen la Balona, el Córdoba, el Cartagena, el UCAM... El Badajoz también ha dado un paso al frente. Nosotros tenemos el plus de la afición, de llevar un año sin perder en casa, de nuestra historia y hemos podido firmar a jugadores gracias a nuestro escudo, pero esto no es ninguna excusa. Yo quiero quedar lo más arriba posible".

De la alineación que presentará ante el cuadro departamental ha señalado que "lo tengo claro" y ha avisado que "alguna novedad habrá. Hay jugadores a los que les falta un poco de chispa, pero dentro de las posibilidades que tengo y de que en Marbella no me gustó casi nadie, es posible que haya algunos cambios". Uno de ellos será el regreso del zamorano Diego Jiménez tras cumplir sanción: "Diego es un buen futbolista, me parece de los más regulares del equipo hasta ahora, es el capitán, barre su parcela y luego también si puede llega a ayudar a las de al lado. Pienso que es casualidad que volvamos a perder el día que él no estuvo. En Marbella es que se sumó todo y es un partido para borrarlo y que no vuelva a pasar"..