Alberto Monteagudo prepara cambios para recibir al líder Cartagena

Alberto Monteaguado hará cambios en el once inicial del Recreativo de cara el encuentro de este domingo (17:00, Nuevo Colombino) frente al líder Cartagena, dentro de la 10ª jornada del grupo IV de Segunda B.La derrota de la pasada jornada en Marbella (2-1), y sobre todo la forma en la que se produjo, propiciará que haya una ‘mini revolución’ en el equipo titular, con muchas opciones de que Óscar Ramírez y Diego Jiménez entren en sustitución de Cera y Borja. Y podrían no ser los únicos cambios.

La situación tiene similitud con la derrota que vivió el Recre en la tercera jornada en Villarrobledo; entonces el técnico, descontento con lo que vio, optó por quitar a Borja y Gerard del once y ante el UCAM entraron en su lugar Diego Jiménez y Gustavo Quezada.

Monteagudo dejó claro desde su llegada a Huelva que no es partidario de realizar rotaciones y que apuesta por la continuidad... siempre que los jugadores le respondan y los resultados lleguen. Además, no se ‘casa’ con ningún jugador, como lo ha demostrado dejando en el banquillo a varios ‘pesos pesados’ de la plantilla en más de una ocasión. Si el que entra se gana el puesto, lo mantiene de titular, porque nadie tiene plaza fija en el once inicial.

Tras Marbella, Monteagudo manifestó que “lo que me molesta es que nos ganen con algo que hemos trabajado durante toda la semana”, en relación a que los goles del Marbella habían llegado más por fallos del Recre que por méritos del rival.

Cera ha sido titular en los últimos partidos, pero podría dejar su puesto a un Óscar Ramírez ya recuperado, y que además tiene la motivación extra de enfrentarse el equipo del que procede. Borja podría perder su puesto en favor de un Diego Jiménez que ha cumplido ya su partido de sanción y vuelve a estar disponible.

También cabe la opción de hacer cambios en el ataque, pero jugadores como Rubén Cruz, Alfonso o Irizo (los tres salieron como revulsivos en la segunda mitad) todavía no están en su mejor estado de forma. Y por último, queda por saber si Quique Rivero (ex del Cartagena) está ya recuperado y a disposición del técnico, o bien tendrá que seguir de baja una semana más.