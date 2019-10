Monteagudo: "Lo que me molesta es que nos ganen con algo que hemos trabajado durante la semana"

El técnico del Recreativo de Huelva, Alberto Monteagudo, ha comparecido ante los medios al término del encuentro que el Decano ha disputado ante el Marbella para analizar el choque. Para el míster albiazul el choque quedó condicionado por el tempranero gol de Óscar García: "Cuando en el minuto 3 te hacen gol después de haber trabajado durante toda la semana que ellos basan su éxito en los primeros veinte minutos... Después del minuto 20 ellos ya no tienen tanta intensidad, pero nos han hecho el gol y a partir de ahí no hemos leído bien el partido, no hemos enlazado, la gente de banda no estaba bien...". Ha continuado el albaceteño señalando que "en la segunda parte hemos empezado un poco mejor, pero no hemos sido capaces de empatar. El segundo gol nos ha hecho daño porque sabíamos que teníamos gente en el banquillo capaz de hacer lo que ha hecho Alfonso".

Ha seguido explicando el choque diciendo que "hemos entendido mal el primer tiempo. Se lo dije a Morcillo y Borja, que una cosa es eliminar la presión con un balón en largo a Quiles, pero hemos seguido jugando muy directos hasta una vez pasado el minuto veinte. La primera parte ha sido mala y equivocada y la segunda ha sido algo mejor, pero en las zonas de peligro no hemos aparecido mucho".

Sobre la salida de balón del combinado recreativista ha indicado que "estaba planeado antes del gol. Ellos cuando el balón lo recibe el lateral es cuando aprietan. Conforme fuese pasando el partido teníamos que jugar más. Cuando un equipo hace cinco goles en los primeros minutos es que algo hace bien. No nos queda que seguir trabajando y poner más atención en lo que trabajamos durante la semana". "Una suma de cosas nos ha hecho no tener presencia ofensiva y pegar más pelotazos de los debidos", ha añadido.

De la trayectoria del equipo ha indicado que "veníamos de cinco partidos sin perder. Podríamos haber sacado algunos resultados mejores, pero esto nos manda un mensaje a todos de que estamos al 2.000 por 1.000 cualquier equipo te puede ganar". Aunque valoró positivamente al Marbella: "Es un equipo fuerte, que te aprieta mucho, con dos bandas rápidas y que tienen a Óscar y Manel que te sacan algo siempre. Lo que más me molesta del fútbol es que se trabaje algo durante la semana y nos acaben ganando por eso que sabíamos y que hemos trabajado. Hay que pasar página, mejorando en lo que hemos hecho mal, lógicamente".

El entrenador del Recreativo ha comentado que a su equipo le falta un poco de continuidad en el juego: "No somos capaces de tener noventa minutos al mismo nivel, pero hoy solo hemos tenido cinco minutos al principio de la segunda parte. No podemos dar una de cal y una de arena". Y por último, espera que los jugadores que han estado fuera por lesión estén pronto a su nivel: "Necesitamos que todo el mundo se ponga a un buen nivel. Hoy no estamos en inercia de mejorar, pero pienso que vamos a ser mejores con el tiempo".