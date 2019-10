Monteagudo destaca que el Recreativo quiere ser "el primer equipo capaz de ganar al Marbella"

Alberto Monteagudo, entrenador del Recreativo de Huelva, destaca que Decano quiere convertirse este domingo en “el primer equipo capaz de ganar al Marbella”, conjunto que esta temporada aún no conoce la derrota tras las ocho primeras jornadas. El técnico ha comparecido esta mañana en una rueda de prensa en la que ha confirmado que para este encuentro tiene las ausencias de Quique Rivero y Diego Jiménez, por lesión y sanción, respectivamente.

Monteagudo, desde que se inició la temporada, no ha podido contar con su plantel al completo debido a la plaga de lesiones que ha asolado al vestuario desde antes de iniciarse la competición. Pero esta semana la enfermería del Recre se ha despejado bastante con la recuperación de Víctor Barroso y Alberto Quiles.

"Quique Rivero está mucho mejor", asegura el técnico, quien está deseando volver a contar con el 'cerebro' del equipo

“Hoy hemos entrenado bastante bien. Ayer tuvo un pequeño problemilla en el tobillo Carlos Martínez pero se ha puesto un vendaje y se ha entrenado bien. Víctor está muy bien, molestias cero. Irizo y Rubén bien. La gente que teníamos con problemas, menos Quique Rivero que no ha trabajado con el grupo pero está mucho mejor. Hemos avanzado en el problemilla que tenía y parece que hemos dado con el tema, quizás el tiempo que necesitaba para recuperarse de ese golpe. Pero tú le ves la cara a Quique y es otra. No sé si estará para la semana que viene, pero está muchísimo mejor”, ha comentado.

Luego ha añadido que tanto Alberto Quiles, como Nauzet Pérez (que estuvo entre algodones toda la semana pasada por unas molestias en el hombro) están recuperados. Sobre el delantero ha dicho que “está muy bien, perfecto. Son decisiones que tomamos y con él pasó lo que hicimos con Nano cuando no viajó a Sanlúcar por precaución y se recuperó. El día de la Balona, Quiles tenía una pequeña molestia y podíamos haberlo forzado mucho, pero lo hemos recuperado muy bien. Ha hecho la semana entera, no tiene molestias y creo que hemos acertado parándolo ese partido”.Y del meta canario ha comentado que “ha mejorado muchísimo y esta semana la ha hecho limpia los entrenamientos. Está muy bien del hombro”.

Del Marbella Montegudo dice que es "contundente atrás, con muchísima velocidad por fuera"

Monteagudo tiene claras las dificultades que se va a encontrar el Recre en el encuentro del domingo en el estadio municipal Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella. “Es fuera de casa frente a un equipo que nos va a dar el valor que espero que tengamos porque es un rival importante, hecho para estar arriba y no ha perdido ni un solo partido y tampoco ha encajado gol en su casa. Creo que es una buena vara de medir para nosotros y para asomar nuestro potencial, dar nuestra mejor versión. Yo confío y espero que seamos el primer equipo capaz de ganarles”, ha deseado.

En su análisis del conjunto costasoleño, que entrena el exjugador albiazul David Cubillo, añade que “el Marbella es un equipo que tiene las cosas muy claras. No hace mil cosas, pero las cuatro que hace las hace con mucha claridad. Son contundentes atrás, con muchísima velocidad por fuera. No tienen a Mustafá (que es baja por sanción), que es cierto que está bien pero tienen arriba a dos puntas, a veces un mediapunta como Añón, pero normalmente dos puntas que hacen que pasen cosas en el área rival. Ellos saben gestionar la presión muy bien y se aclimatan a lo que el contrario les ofrece. Sí que es verdad que lo últimos cuatro partidos los han empatado después de ir ganando. Es un equipo que en los cinco primeros minutos ha marcado en cuatro o cinco partidos y tenemos que tener claro que tenemos que salir a tope, porque conforme vaya madurando el partido creo que van perdiendo fuelle en ese aspecto”, ha dicho.

El contar con muchos futbolistas para elegir en su plantilla, tanto para la convocatoria como para confeccionar el once, va a ser un dolor de cabeza para el entrenador, que está contento por esa circunstancia.“Es un bendito problema. Yo he tenido entrenadores en mi carrera que no sufrían tanto, pero yo sufro mucho por el futbolista que no va después de entrenar bien porque al final se tiene que quedar alguien sin jugar. Tenemos sancionado a Diego y luego está el tema de Quique. Pero para la convocatoria seguramente tendremos que dejar a alguien fuera. Realmente serán tres descartes, pero es cierto que uno será de esos que normalmente se suelen llamar con peso o con capacidad de jugar mucho en el equipo. Vamos a ver, ya tenemos a Irizo bien, Víctor cada día está mejor, vamos a ver con quién decidimos. Es un dolor de cabeza porque son futbolistas que nos pueden ayudar. Los ves entrenar y sabes que van ayudar seguro. Unos por el balón parado y otros por su potencia. El tema de Alfonso, que ahora mismo no está entrando desde el principio, pero está para ayudar. El domingo se le notó la inactividad, pero como he dicho que todos estén recuperados es un bendito problema. Los entrenamientos son mejores y hay más soluciones para decidir”, ha comentado.

Preguntado por Quique Rivero y lo que puede aportar al equipo una vez esté recuperado, Monteagudo dice que "Quique no es Gustavo, es otro tipo de futbolista. Gustavo es un box to box, que va y viene de un área a la otra, corre, aprieta y tira a puerta. Quique es más fino, es un futbolista de otra manera. Es el típico organizador puro del juego. Con Quique podríamos tener más continuidad en el juego, que quizás nos falta un poco, pero no tendríamos las llegadas de Gustavo y que creo que le gusta a la gente. Quique vino para ser un jugador importante, pero los que están jugando lo están haciendo bien. Al final aunque nos falte un poco de continuidad en el juego, en los dos últimos partidos ha habido muchas fases que hemos estado bien y hemos generado muchas ocasiones. A lo mejor más que al principio en algunos partidos. Pero evidentemente queremos que se recupere aunque sea sólo sea para media hora. Yo sé que Quique, en media hora y con la gente cansada, te puede dar dos o tres pases a la espalda de la línea y dejarte delante del portero. Eso lo tiene, se lo he visto en otros equipos y entonces es importante que se recupere. No me condiciona su ausencia porque están bien los que juegan pero sí que condiciona un poquito la continuidad en el juego que nos está faltando porque eso se lo da él”.

Nano Fernández, cuya madre falleció recientemente, se ha reincorporado hoy al trabajo con el grupo tras asistir al entierro y ausentarse (con el lógico permiso del club) del entrenamiento de ayer. Sobre el lateral izquierdo el entrenador ha dicho que “Nano está bien y entero, dentro de lo que es perder a una madre. Y ha sido de una manera no repentina porque entró en el hospital y ha sido muy rápido. Esta mañana he estado hablando con él y dentro de lo que es eso, está bien. Está para participar sin ningún tipo de problema. Nano es un tío fuerte en ese aspecto y yo creo que jugar al fútbol le va hacer olvidarse de la pérdida durante ese tiempo que esté jugando”.

Por último ha comentado que “tenemos que intentar mejorar y si damos una buena versión a nivel individual y lo juntamos con el colectivo podemos ganar a cualquier rival en cualquier sitio. Podemos ser el primer equipo en ganar al Marbella pero tenemos que dar esa versión ante un adversario que no ha perdido en los ocho primeros partidos y que no ha encajado goles en su casa es un equipo muy fuerte, que puede hacer muchas cosas bien. Si queremos ganar a uno de los de arriba, como es el Marbella, tenemos que estar serios, ser fuertes, no conceder y si puede ser no encajar gol pues mucho mejor”.