Diego Jiménez alaba a la afición del Recreativo

Diego Jiménez, capitán del Recreativo de Huelva, vuelve a estar disponible tras cumplir en la pasada jornada el encuentro de sanción al que fue castigado tras ser expulsado en el partido frente a la Balompédica Linense. Su ausencia en Marbella coincidió con una derrota, pero el defensa no se considera insustituible. “No creo que sea así. Tenemos una plantilla muy competitiva en la que todos nos podemos sentir titulares. Somos conscientes de que el partido del fin de semana pasado no salió como a todos nos hubiese gustado pero ya hemos visto los errores cometidos y no van a volver a suceder. Estamos con ganas e ilusión de jugar ante un gran rival para sacar los tres puntos ante nuestra gente”.

El próximo domingo llega al Nuevo Colombino el Cartagena, líder del Grupo IV de Segunda B que solo ha encajado dos goles desde que se inició la competición. Sobre este duelo, Jiménez apunta que “es un partido que a cualquier futbolista de esta categoría le gustaría jugar. Nos enfrentamos ante un rival de entidad, con uno de los presupuestos más altos de la categoría que posee grandísimos futbolistas. Ha hecho una plantilla muy buena. Esperemos que el partido sea entretenido para la afición, que lo compitamos bien y el domingo por la noche estemos contentos”.

El capitán considera que en el fútbol “hay que tener diferentes planes a lo largo de un partido. Nuestro plan A, como hemos dicho durante toda la temporada, es tratar de ser protagonistas con el balón y jugar en el campo contrario, pero muchas veces el desarrollo de un partido te impide hacerlo así y tienes que buscar una alternativa como estamos haciendo en los últimos partidos de estar juntos, de saber que arriba tenemos muchísima pólvora porque en todos los partidos hacemos gol, y de saber que si estamos sólidos y estamos juntos arriba tenemos muchos futbolistas que pueden hacer mucho daño a las defensas rivales".

El Recre juega ahora dos encuentros seguidos en el Nuevo Colombino, donde lleva sin perder desde hace más de once meses (su última derrota en Huelva se remonta al pasado 18 de noviembre cuando perdió por 0-1 frente al Melilla en la décimo tercera jornada de la pasada campaña). El Decano primero pasará una prueba de fuego el próximo domingo ante el Cartagena y la próxima semana recibirá al filial nazarí, el Recreativo Granada. “En casa tenemos un plus que creo que nadie tiene en esta categoría, que es la afición. Durante todo el encuentro está apoyándonos y animándonos ya sea con el resultado en contra como el partido con el Talavera, ya sea con el resultado a favor, cuando tenemos un hombre menos o estamos sufriendo. Tenemos a la gente que nos apoya y anima. Eso es un plus que también lo estamos viviendo fuera de casa pero el Colombino tiene algo especial que nos ayuda a competir y a estar mucho más metidos”.

El Decano cuenta con tres centrales en la plantilla y Diego Jiménez lo analiza así: “Cada futbolista tiene unas condiciones que le caracterizan y yo me siento cómodo corriendo al espacio y en los duelos en velocidad y pienso que tenemos centrales que tienen otras condiciones que a lo mejor yo no tengo. Morcillo es muy fuerte, es contundente por arriba y tiene un desplazamiento largo que puede ser el mejor de la categoría. Y Borja García también es un central muy experimentado, muy fuerte también. Cada uno tiene sus características y trata de explotar lo mejor que tiene”.

"Creo que Zamora y el míster han hecho una plantilla muy buena y muy compensada y que nos va a dar muchas alegrías"

Y a la pregunta de si el plantel está descompensado en la línea defensiva responde que “no veo que sea así. Tenemos tres centrales muy competitivos, dos buenos laterales derechos y el lado de Nano tenemos gente que puede desenvolverse ahí, como Morcillo, David Alfonso o como yo. No creo que la plantilla esté descompensada. Además, si tiramos de hemeroteca en los cinco años en los que yo he estado en el Recre siempre hemos tenido sólo un lateral izquierdo, empezando por Fernando Vega el primer año en Segunda División y pasando después por Mica Pinto o por Casado. Siempre nos hemos tenido que desenvolver ahí gente que no es nuestra posición y nos ha ido relativamente bien. Creo que Zamora y el míster han hecho una plantilla muy buena y muy compensada y que nos va a dar muchas alegrías seguro”, concluye.