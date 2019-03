Cabrera: “Tenemos que pedir las infraestructuras que Huelva se merece”

El presidente de la Federación de Peñas del Recreativo, José Antonio Cabrera, también se mostró muy ilusionado con lo que le espera al Decano en la recta final del campeonato. El rocianero quiso destacar que “ahora mismo lleva una racha muy buena y algún día se romperá, pero espero que no sea este domingo porque este partido es de cuatro puntos. Espero que podamos ganar al San Fernando y al Melilla”. Fue más allá para decir que “es trascendental no solo ganar el partido, sino quedarnos con el goal average porque el año pasado el Extremadura se metió por el goal average en el play off y terminó ascendiendo”. A pesar de la buena racha albiazul, Cabrera comentó que “llevamos nueve triunfos y tres empates en los últimos doce encuentros y estamos solo a dos puntos del quinto clasificado. Eso significa que se van a necesitar muchos puntos para terminar entre los cuatro primeros”.

Precisamente por esa necesidad acuciante de puntos, el presidente de la Federación de Peñas albiazules aseguró que “es importante ir partido a partido y contar siempre con el apoyo de la afición. Yo espero este fin de semana un mínimo de 15.000 personas en el Nuevo Colombino. Va a haber una recepción al equipo que va a ser espectacular. Espero un recibimiento de los gordos. La afición tiene que ser consciente de que somos una parte muy importante para jugar la promoción de ascenso”.

No quiso olvidarse Cabrera del director deportivo albiazul Óscar Carazo, al que quiso “agradecer la plantilla que ha confeccionado. El éxito que hay a día de hoy hay que reconocérselo por el trabajo que ha realizado”. También quiso reconocer el onubense el trabajo de “la Peña Femenina del Decano, que está a punto de cumplir 25 años y que es un ejemplo”.

Para Cabrera “el Recre se debería surtir de su cantera. Tendríamos que ser el Athletic de Andalucía” y en esa línea de pensamiento comentó que “esta semana traemos niños de la sierra, de Aracena y Encinasola, y también de Cartaya. Desde que el Recre está bien, todos los niños quieren venir a hacerle el pasillo al Decano del fútbol español. Hemos vivido en el infierno y ahora tenemos paz”.

Fuera del fútbol, Cabrera, que se ha mostrado siempre como un defensor de Huelva, valoró la manifestación que tendrá lugar esta tarde en la capital: “Huelva se juega su futuro porque sin infraestructuras no hay futuro. Infraestructuras con mayúsculas, no estamos pidiendo ni un aeropuerto ni el AVE sino las infraestructuras que se merece Huelva. El retraso histórico que tenemos hay que demandarlo Huelva y provincia, solo pedimos justicia para 500.000 personas. La gente de la capital no se da cuenta de que la provincia son 350.000. Todos los alcaldes de la provincia tienen que fletar autobuses para que sus conciudadanos vengan a la manifestación. Esta manifestación es para toda la provincia y es la oportunidad para que toda Huelva reclame lo que es suyo. Lo que estamos pidiendo es justicia. Nos estamos jugando mucho”.