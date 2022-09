Recre: La proyección pasa por el juego

Posiblemente muy pocos recreativistas hubiesen firmado los siete puntos de doce que ha conseguido el Decano en este arranque liguero. Sencillamente porque el objetivo sigue siendo devolver al club al fútbol profesional como se recuerda cada semana con el Decano de mi alma, y la proyección de esos números no son precisamente halagüeños. A estas alturas de la temporada comparando el Grupo 4 de la Segunda RFEF con el del año pasado, hay una similitud notable. En estos momentos el Recre ocupa la sexta posición -igualado con el quinto, el Mancha Real, que ocupa puesto de promoción-, que es el mismo lugar que hubiese ocupado el curso pasado con estos puntos. Eso sí, la promoción estaba un punto más cara en el primer mes de competición.

Serán las semanas las que vayan poniendo las cosas en su sitio. Pero los análisis previos hablan de que este Grupo 4 es más fuerte que el del año pasado, con la ausencia de los equipos canarios, y la inclusión, además de equipos que vienen de Primera RFEF, como los filiales del Sevilla y del Betis, que elevan el nivel en términos generales. Y serán los que no paren de puntuar, casi de manera obligada de tres en tres, los que se agarren a la zona de privilegio.

Han pasado cuatro semanas para certificar que esta temporada no será como la anterior. Y no ha sido precisamente por los resultados que ha cosechado el Decano, sino por su juego. Y no por los goles, que otros años la falta de los mismos llegó a ser una preocupación prioritaria, sino por la superioridad en el campo A nadie se le escapa que el nivel de la plantilla es muy superior que el que se ve en campo. Lo bueno es que esto acaba de empezar. Y lo malo es que la liga es corta. Ya quedan 30 jornadas.

Lo más preocupante es crear rachar de partidos sin ganar. Porque los de arriba se escapan. Y correr detrás del balón casi siempre es tener las de perder. Los cinco primeros clasificados han ganado uno o los dos últimos partidos. Será el tiempo el que diga a lo que puede aspirar realmente este Recre, y posiblemente se vea reflejado en los próximos cuatro enfrentamientos. Ahora recibe al Cádiz Mirandilla, equipo que mira más hacia abajo que hacia arriba, por lo que la victoria se antoja una obligación. Y será en los tres siguientes envites donde el Recreativo se juega entrar en el corte -cuando se produzca- de los de arriba o remar a contracorriente en tierra de nadie. Tras la visita del filial cadista, los de Abel Gómez visitan al Antequera, equipo que solo se ha dejado dos puntos en este arranque y que ha sido el más goleador con 8 tantos; después llega a Huelva el Polideportivo El Ejido, que aunque esté en promoción de descenso, lleva ya dos partidos sin perder -uno de ellos es una victoria-; y después viaja el Decano para visitar al filial del Granada, equipo que todavía no ha perdido.

De lo que haga el Recre en el próximo mes dependerá mucho su estatus dentro del Grupo esta temporada. De ser uno de los gallitos o no. Eso se consigue sumando. Y gran parte de la consecución de esos puntos pasa por el juego.