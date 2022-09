Atlético Sanluqueño - Recre (1-1): Empate... y gracias

La revolución llegó en el once. En todas las líneas. Bernardo, Dopi (jugando junto a Caballero) y MBaye, que debutaba. A jugar con Peter y Juanjo Mateo como carrileros. Y a buscar a los de arriba. Pero hasta ahí. La revolución para ahuyentar los fantasmas del pasado domingo no terminó de llegar en el campo. Hubo detalles, sí. Pero no los suficientes. La verdad es que el Recre volvió a sufrir. Y Rubén Gálvez tuvo que parar más que el portero rival. Y eso siempre es un problema.

Lo cierto es que el Sanluqueño consiguió la iniciativa del balón en unos primeros compases trabados. Más que posesión fueron chispazos los que llegaron de los pies de Franco por la banda izquierda del Recre, y un remate de cabeza del mismo jugador, que Rubén Gálvez se lo tomó como un primer aviso. Y es que los centros locales se sucedieron una y otra vez. Mejores o peores. Pero ese era el plan de juego verdiblanco.

Al Recre le costó tiempo encontrar el balón. El partido estaba siendo tosco y Adri Arjona fue el que intentó ponerle coherencia a la música que malsonaba sobre el verde. Con la pelota en sus pies se encontraba a MBaye y a Peter, pero poco más. No había ritmo de pases seguidos de los de Abel Gómez, ni intentos de buscar a los delanteros, al tiempo que Zeky ponía la primera ocasión con un ¡uy! en la grada gracias a un disparo por bajo cercano al palo izquierdo del Gato de Aracena.

Hasta el minuto 17 no aplaudió una ocasión la afición recreativista. Manu Galán se trastabilló tras una internada en el área, y el balón lo cogió Juanjo Mateo para hacer el primer chut peligroso visitante. Aun así el Recre no terminaba de conectar. Ni encontraba a Pablo Caballero ni a Dopi. Y por tanto, no ocurría nada. Como empezó, el partido estaba siendo de chispazos. Y así lo entendió Adri Arjona, que descargó toda la adrenalina tras controlar un balón magistral y disparar desde su casa, de donde nadie lo esperaba -aunque el portero pudo hacer más- para poner el 0-1 y calmar el corazón de los recreativistas en el minuto 28.

A pesar de que el equipo no jugaba como equipo, y eran los destellos individuales los que estaban sustentando el peligro, y ahora el marcador, MBaye fue una de las sorpresas más que positivas. El futbolista debutaba en partido oficial y lo hizo de una manera contundente, tanto para abrir juego, coherente y racionalmente, como en defensa, aprovechando su físico para borrar jugadas sanluqueñas y siendo un muro de contención inquebrantable. Un completo partido que apunta hacia la titularidad en los futuros envites.

La contestación al gol onubense llegó de un zambombazo de Poley que tocó Rubén y el balón se estrelló en el larguero sonando hasta las entrañas. Ese mismo balón suelto casi se vuelve a colar acto seguido pero el guardameta albiazul estuvo primordial. Aunque no se materializó, el Atlético Sanluqueño estaba muy vivo en el partido, e incluso creó y generó más que el Recre en la primera parte. Menos en el gol.

La segunda mitad empezó con el cuadro local buscando las cosquillas al Recre. Y las tenía en las bandas. El plan fueron los centros. Otra vez. Y volvió a salir porque el Decano no puso remedio a esta manera de generar peligro. Alguna cabalgada de Peter fue lo poco que se inventó el equipo albiazul para alargar el campo y salir de esa jaula que se estaba convirtiendo la mitad del campo onubense.

Pero el Sanluqueño insistía e insistía y encontró portería. Menos mal que Rubén Gálvez estaba allí para firmar un partidazo con paradas que todavía se lamentan los jugadores locales. Quedaba un mundo. Media hora por delante. Y salió Jordi Ortega por Caballero con la idea de tener más el balón, que apenas lo estaba oliendo el Decano, y templar un partido que se estaba moviendo más de lo deseado.

Josiel, que casi no había aparecido, sacó un centro perfecto para que Adri Arjona estuviese a un paso de poner el balón en la red. Pero se escapó fuera. Y el Recre pareció que empezaba a hilvanar jugadas. Con el equipo más junto y el Sanluqueño más separado, ya en busca del todo o nada. Saltaron al verde en el 74' Fran Ávila y Laerte por Peter y Arjona para dar frescura a la recta final de un partido que se esperaba intensa.

Pero llegó el gol local. Como una losa. En el 79'. Una jugada en el área de Crespi la aprovechó entre tantas piernas Cortijo para meter en balón dentro de la portería. Bajón total recreativista y subidón local. Lo que es el fútbol en cuestión de segundos. La tuvo el Atlético Sanluqueño para ganar. No una. Varias veces. Murió en el área recreativista ante un Recre que ya estaba muerto. Empate. Y gracias.

Ficha técnica

Atlético Sanluqueño: Ramos Mingo, Viti, Cortijo, Carrascal, Lucas, Zeky, Poley, Kike, Jaime, Franco y Marti Crespi. También jugaron Ballarín, Moro, Julio.

Recre: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Manu Galán, Adri Crespo, Bernardo, Peter, Josiel, MBaye, Adri Arjona, Dopi y Pablo Caballero. También jugaron: Jordi Ortega, Fran Ávila, Laerte y Juanito.

Goles: 0-1 (28') Adri Arjona. 1-1 (79') Cortijo.

Árbitro: Jorge Álvarez dorado. Amonestó al local Marti Crespi. Y al visitante MBaye.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 4 del Grupo 4 de la Segunda RFEF disputado en El Palmar. Prácticamente lleno el estadio con la presencia de centenares aficionados del Recreativo de Huelva.